Доналд Тръмп: Аз донесох мира в Близкия изток и щях да ръководя Съвета за Газа

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал убеждението, че именно благодарение на неговите усилия е постигнат безпрецедентен мир в Близкия изток. Тези смели твърдения бяха направени по време на тържествена вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

- Реклама -

„Близкият изток се промени, не е такъв, какъвто беше, когато встъпих в длъжност“, е заявил Тръмп тогава, цитиран от Асошиейтед прес. Той е отишъл още по-далеч, отбелязвайки, че според него подобно постижение се случва за първи път „от три хиляди години“.

По думите на американския лидер, почти всички страни биха желали да се присъединят към предложения от него „Съвет за мир в сектора Газа“, който е щял да поеме външното управление на палестинския анклав. Самият Тръмп е изразил намерение да оглави този съвет. „Този съвет ще бъде голям, тъй като в него ще влязат лидерите на всички големи държави“, е подчертал той.

Макар да е признал, че по онова време ситуацията в сектора Газа е била нестабилна, Тръмп е нарекъл случващото се там „незначителни безредици“, продължаващи вече „десетилетия“. Бившият президент е изразил непоколебима увереност, че „ситуацията вече е близо до подобрение“.