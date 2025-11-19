НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Доналд Тръмп: Аз донесох мира в Близкия изток и щях да ръководя Съвета за Газа

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал убеждението, че именно благодарение на неговите усилия е постигнат безпрецедентен мир в Близкия изток. Тези смели твърдения бяха направени по време на тържествена вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

          - Реклама -

          „Близкият изток се промени, не е такъв, какъвто беше, когато встъпих в длъжност“, е заявил Тръмп тогава, цитиран от Асошиейтед прес. Той е отишъл още по-далеч, отбелязвайки, че според него подобно постижение се случва за първи път „от три хиляди години“.

          По думите на американския лидер, почти всички страни биха желали да се присъединят към предложения от него „Съвет за мир в сектора Газа“, който е щял да поеме външното управление на палестинския анклав. Самият Тръмп е изразил намерение да оглави този съвет. „Този съвет ще бъде голям, тъй като в него ще влязат лидерите на всички големи държави“, е подчертал той.

          Макар да е признал, че по онова време ситуацията в сектора Газа е била нестабилна, Тръмп е нарекъл случващото се там „незначителни безредици“, продължаващи вече „десетилетия“. Бившият президент е изразил непоколебима увереност, че „ситуацията вече е близо до подобрение“.

          Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал убеждението, че именно благодарение на неговите усилия е постигнат безпрецедентен мир в Близкия изток. Тези смели твърдения бяха направени по време на тържествена вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

          - Реклама -

          „Близкият изток се промени, не е такъв, какъвто беше, когато встъпих в длъжност“, е заявил Тръмп тогава, цитиран от Асошиейтед прес. Той е отишъл още по-далеч, отбелязвайки, че според него подобно постижение се случва за първи път „от три хиляди години“.

          По думите на американския лидер, почти всички страни биха желали да се присъединят към предложения от него „Съвет за мир в сектора Газа“, който е щял да поеме външното управление на палестинския анклав. Самият Тръмп е изразил намерение да оглави този съвет. „Този съвет ще бъде голям, тъй като в него ще влязат лидерите на всички големи държави“, е подчертал той.

          Макар да е признал, че по онова време ситуацията в сектора Газа е била нестабилна, Тръмп е нарекъл случващото се там „незначителни безредици“, продължаващи вече „десетилетия“. Бившият президент е изразил непоколебима увереност, че „ситуацията вече е близо до подобрение“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп „започва работа върху Судан“, след като саудитският принц го помолил да прекрати войната

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще започне „работа“ по войната в Судан, след като саудитският принц Мохамед бин Салман го помолил да помогне...
          Икономика

          Боян Рашев: Китай много ясно намери себе си в борбата с климатичните промени

          Ирина Илиева -
          В интервю за предаването "Контра" Боян Рашев подчертава рязката промяна в ролята на Китай в глобалната климатична политика. Държава, която дълго време отказваше да...
          Политика

          Зорница Илиева: Надяваме се скоро да има среща между Тръмп и Путин

          Златина Петкова -
          "Зорница Илиева: Надяваме се скоро да има среща между Тръмп и Путин." Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването "Делници" с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions