      сряда, 19.11.25
          ЕС въвежда „военен Шенген": само три дни за одобрение на транзит на войски

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Държавите членки на ЕС ще разполагат само с три дни в мирно време и шест часа при извънредни ситуации, за да одобрят транзита на войски и военно оборудване през границите си. Това е част от новото предложение за т.нар. „военен Шенген“, което Европейската комисия ще представи официално по-късно днес. Инициативата цели да ускори значително военната мобилност в рамките на целия блок на фона на променящата се геополитическа среда.

          „Днес, за да се преместят военно оборудване и войски, да речем от запад на изток, за съжаление са необходими месеци“, заяви европейският комисар по устойчивия транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас, цитиран от „Евронюз“.

          „Това, което искаме да направим, е да го осъществим в рамките на няколко дни. Не можете да защитите един континент, ако не можете да се придвижвате по него. Това е много ясно. Затова създаваме този военен Шенген“, допълни той.

          Какво предвижда пакетът?

          Новият пакет е последен от поредицата предложения на Европейската комисия от началото на годината, насочени към укрепване на отбранителния капацитет на ЕС преди края на десетилетието. Според оценките на някои разузнавателни служби, Русия може да разполага с ресурси за нападение срещу европейска държава именно в този период.

          Една от ключовите мерки е ускоряване на разрешителните за трансгранично придвижване на войски, тъй като в момента 27-те държави членки действат по различни правила. Понякога отговорите на запитвания се проточват със седмици.

          Комисията настоява това време да бъде ограничено до най-много три дни в нормална обстановка и до шест часа, когато става дума за извънредна ситуация.

          Предстои и създаването на нова европейска система за бързо реагиране, базирана на механизма за гражданска защита на ЕС. Тя ще даде възможност държавите членки да получават мигновена подкрепа при природни или предизвикани от човека кризи.

          Нови инструменти и координация

          Пакетът включва:

          • Фонд за солидарност във военната мобилност – за споделяне на активи като товарни влакове, фериботи и стратегически въздушни превози.
          • Каталог за военна мобилност – списък с транспортни и логистични средства от частни компании, които могат да бъдат използвани за военни цели.
          • Нова група за военна мобилност – с национален координатор от всяка държава, която ще приоритизира основните инфраструктурни проекти.

          Общо 500 инфраструктурни проекта ще получат приоритетно финансиране, тъй като са важни за четири военни коридора, чиито локации остават поверителни. Целта е модернизация на пътища, железопътни линии, пристанища, летища, мостове и тунели, за да поемат тежко военно оборудване.

          „Солидните логистични мрежи правят разликата между спечелените и загубените войни“, подчерта Цицикостас.

          Финансиране: много планове, малко пари

          Според Цицикостас изпълнението на плана изисква 100 млрд. евро, но в бюджета до 2027 г. са предвидени едва 1,7 млрд. евро„капка в морето“, по думите му.

          За следващия седемгодишен бюджет (от 2028 г.) предложението е за почти 18 млрд. евро, което е десетократно увеличение, но все още недостатъчно.

          Според комисаря държавите могат да разчитат и на кохезионните фондове, както и на инструмента за отбранителни заеми SAFE, тъй като голяма част от инфраструктурата е с двойно предназначение.

          „Световната геополитическа ситуация в момента не е лесна, затова трябва да се научим да действаме по-бързо, да работим по-усилено и да постигаме резултати много по-рано, отколкото бихме очаквали“, обобщи Цицикостас.

          - Реклама -

          САЩ и Швейцария постигнаха пробив по новия митнически режим САЩ и Швейцария постигнаха пробив по новия митнически режим

