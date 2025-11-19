Гърция отпуска над 2 млрд. евро за подкрепа на доходите

Гръцкото правителство ще предостави над 2 милиарда евро през следващите месеци за подкрепа на доходите на гражданите на фона на растящите разходи за живот. Това съобщи премиерът Кириакос Мицотакис в интервю за държавната телевизия ЕРТ, цитирано от „Катимерини“.

Мицотакис подчерта, че приоритет е подпомагането на младите хора и семействата с деца, но не уточни как точно ще бъде изплатена помощта. Той призна, че цените в страната са „изключително високи“, но определи инфлацията като глобално явление.

„Решението е гражданите да имат повече пари в портфейла си“, заяви премиерът, като посочи, че от следващата година влиза в сила мащабна данъчна реформа, която ще увеличи разполагаемия доход.



Правителството планира да обяви нови мерки за справяне с жилищната криза в близките седмици, а до края на годината се очаква нова програма за реновиране на жилища.

По повод сериозния трафик в Атина Мицотакис коментира, че „магическо решение няма“, като подчерта необходимостта от по-силна подкрепа за обществения транспорт.