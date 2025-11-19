НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Георги Иванов: Искаме да настигаме Испания и Турция, нашият футбол е почти аматьорски

          Президентът на БФС говори след победата на България над Грузия в световна квалификация

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на БФС Георги Иванов бе много шастлив след първата постигната победа на България в квалификациите за световното първенство през 2026 година. Родните национали надделяха над Грузия с 2:1. Пред медиите Гонзо за пореден път призова държавата да помогне на родния футбол, тъй като той е на почти аматьорско ниво.

          “Радвам се най-много за футболистите и треньорския щаб. Тези футболисти показват, че има бъдеще и хората ще видят неща в следващите години. Младежите също се представят добре и смятам, че лека-полека нещата се подреждат. Нямаме класата да играем срещу отбори като Турция и Испания, но с работата и стратегията ще се опитваме да бъдем равностойни” – започна Георги Иванов.

          “Ако смятаме от 2023-а три години и половина колко са? Че не мога да смятам, че някои казват, че имам осми клас. Смятам, че българският футбол има бъдеще. Така ще направим заедно с правителството ще направим стратегия. Всичко става крачка по крачка. Нещата, които сме планували не могат да станат веднага. Очаквам 2026-а да бъде доста сериозна, като се има предвид разговорите, които имаме с правителството. В последните 20 години футболът бе оставен на самотек. Нашият футбол е почти на аматьорско ниво, държавата по никакъв начин не помага. Само с усилията на Футболния съюз е много трудно да стигне до нивото, което искаме” – допълни президентът.

          “Нивото ни не е да стигаме Грузия, а Турция и Испания. Тази победа бе важна за негативизма, които се изля. Всички хейтъри са част от обществото, което сме всички. На мен ми е ясно, че хората винаги следват победителите. Ние в момента сме на дъното, но съм сигурен, че с нашата воля ще направим така, че българите да се гордеят” – завърши най-силният човек в БФС.

          - Реклама -

