И ExxonMobil проявява интерес към закупуване на активи на „Лукойл“

Американският петролен гигант ExxonMobil се очертава като третият сериозен кандидат за придобиване на активи на санкционираната руска компания „Лукойл“. Информацията идва от „Ройтерс“, която цитира свои източници, запознати с хода на разговорите.

Интересът на ExxonMobil е насочен към активите на „Лукойл“ в Казахстан, където двете компании вече имат общо участие в две петролни находища. Това разширява конкуренцията между потенциалните американски купувачи.

Само ден по-рано стана ясно, че и другият енергиен гигант – „Шеврон“ – проучва възможностите да придобие международни активи на „Лукойл“. Така заедно с инвестиционната компания „Карлайл“ вече има три силни кандидата от САЩ, заинтересовани от сделка с руската компания.

„Лукойл“ притежава три рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по света, включително и в Съединените щати. Общото портфолио на компанията се оценява на поне 20 млрд. долара.

Припомняме, че през миналия месец САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и „Роснефт“. Това е част от усилията на администрацията на текущия президент на Америка да окаже натиск върху Москва с цел включване в мирни преговори с Украйна