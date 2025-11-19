НА ЖИВО
          - Реклама -
          И Зеленски изникна в делото срещу Тимур Миндич (ДОКУМЕНТ)

          Снимка: БГНЕС
          Според документи на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), цитирани от Телеграм-канала на Олег Царьов, президентът на Украйна Владимир Зеленски фигурира в подозрение, издадено срещу неговия дългогодишен съратник Тимур Миндич в рамките на разследване за корупционни схеми в енергийния сектор.

          В текста на подозрението се твърди, че:

          „Не по-късно от януари–февруари 2025 г. Тимур Миндич, използвайки ситуацията във военно време, личните си отношения с президента Зеленски, както и връзки с действащи и бивши високопоставени държавни служители, е решил да се обогати незаконно, организирайки престъпна дейност в различни сфери на икономиката.“

          Според документа, през 2025 г. следствието установило предполагаеми действия на Миндич в две области:

          • Енергетика – чрез влияние върху министъра на енергетиката Герман Галущенко
          • Отбрана – чрез влияние върху министъра на отбраната Рустем Умеров
          Маряна Безуглая: Министърът на енергетиката Светлана Гринчук е избягала от Украйна Маряна Безуглая: Министърът на енергетиката Светлана Гринчук е избягала от Украйна

          Посочва се, че успехът на тази схема зависи от поддържането на постоянни лични контакти с министри и влиятелни държавни лица, включително чрез срещи в жилището му.

          „Тези контакти са осигурявали възможност Миндич и контролирани от него предприятия да получават значителни суми, със съдействието на министъра на отбраната Умеров, министъра на енергетиката Галущенко и други лица“, се казва в цитираните материали.

          Le Monde: Франция ще пита Зеленски за корупционния скандал Le Monde: Франция ще пита Зеленски за корупционния скандал

          Le Monde: Франция ще пита Зеленски за корупционния скандал Le Monde: Франция ще пита Зеленски за корупционния скандал

