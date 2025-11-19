И Зеленски изникна в делото срещу Тимур Миндич (ДОКУМЕНТ)

Според документи на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), цитирани от Телеграм-канала на Олег Царьов, президентът на Украйна Владимир Зеленски фигурира в подозрение, издадено срещу неговия дългогодишен съратник Тимур Миндич в рамките на разследване за корупционни схеми в енергийния сектор.

В текста на подозрението се твърди, че:

„Не по-късно от януари–февруари 2025 г. Тимур Миндич, използвайки ситуацията във военно време, личните си отношения с президента Зеленски, както и връзки с действащи и бивши високопоставени държавни служители, е решил да се обогати незаконно, организирайки престъпна дейност в различни сфери на икономиката.“

Според документа, през 2025 г. следствието установило предполагаеми действия на Миндич в две области:

Енергетика – чрез влияние върху министъра на енергетиката Герман Галущенко

– чрез влияние върху министъра на енергетиката Герман Галущенко Отбрана – чрез влияние върху министъра на отбраната Рустем Умеров

Посочва се, че успехът на тази схема зависи от поддържането на постоянни лични контакти с министри и влиятелни държавни лица, включително чрез срещи в жилището му.