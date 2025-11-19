И Зеленски изникна в делото срещу Тимур Миндич (ДОКУМЕНТ)

Според документи на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), цитирани от Телеграм-канала на Олег Царьов, президентът на Украйна Владимир Зеленски фигурира в подозрение, издадено срещу неговия дългогодишен съратник Тимур Миндич в рамките на разследване за корупционни схеми в енергийния сектор.
В текста на подозрението се твърди, че:
Според документа, през 2025 г. следствието установило предполагаеми действия на Миндич в две области:
Енергетика – чрез влияние върху министъра на енергетиката Герман Галущенко
Отбрана – чрез влияние върху министъра на отбраната Рустем Умеров
Посочва се, че успехът на тази схема зависи от поддържането на постоянни лични контакти с министри и влиятелни държавни лица, включително чрез срещи в жилището му.
