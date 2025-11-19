НА ЖИВО
          НачалоБългария

          Историческият музей в Габрово създаде собствен сувенир с 3D принтер

          Снимка: Facebook
          Година след откриването на новата експозиция „Габрово и габровци“ и пускането в продажба на серия дизайнерски сувенири, Регионалният исторически музей – Габрово вече може да се похвали и с първите сувенири собствено производство, съобщиха от институцията.

          Музеят е създал реплика на ценен артефакт от експозицията – вотивната ръка на бог Сабазий от II–III век, един от изключително редките образци в цялата Римска империя. Изработката е осъществена с 3D принтер, закупен по проекта „РИМ–Габрово – познание, участие, преживяване“.

          Екипът на музея описва изработването на триизмерния модел като предизвикателство заради множеството фини детайли и скрити повърхности. При процеса принтерът екструдира чрез нагряване до 260°C специална 3D нишка (филамент).

          Принтирането със слой дебел 60 микрона отнема 17 часа, за да бъде постигната максимално точна реплика на оригинала. Въпреки необходимото технологично време, резултатът е определян като впечатляващ.

          Желаещите да станат сред първите притежатели на „Ръката на Сабазий“ – символ на благословия и безсмъртие – могат да посетят Регионалния исторически музей – Габрово.

