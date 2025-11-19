ИЗВЪНРЕДНО: Съдът прекрати делото срещу Коцев и сезира ВКС

Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство по НОХД № 7463/2025 г. срещу Благомир К. и още четирима подсъдими и изпрати делото във Върховния касационен съд (ВКС). ВКС трябва да прецени дали са налице основания делото да бъде разгледано от друг съд със същата степен, съобщиха от институцията. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.
За какво са обвинени подсъдимите
Обвинителният акт на Софийската градска прокуратура предава на съд:
I. Благомир Р. К. – бивш кмет на район във Варна
Обвинения:
- участие в организирана престъпна група – чл. 321, ал. 6
- принуда – чл. 143
- подкуп – чл. 304б
- опит за принуда
II. Н. С. С. – общински съветник във Варна
Обвинения:
- участие в ОПГ
- принуда
- подкуп
III. Й. Ю. К. – общински съветник във Варна
Обвинения:
- участие в ОПГ
- подкуп
IV. И. М. М. – бизнесмен, народен представител в 51-вото НС
Обвинения:
- участие в ОПГ
- принуда
V. А. Ж. П.
Обвинение:
- подкуп
Прокуратурата твърди, че от юли 2024 г. до май 2025 г. групата е действала на териториите на Варна и София, като се е договорила да упражнява незаконно влияние при обществени поръчки, административни услуги и други решения на местната власт. Част от обвиняемите са длъжностни лица, което утежнява отговорността.
Защо СГС прекратява делото
Съдът посочва две ключови причини:
1. Липса на подсъдим с имунитет → липса на специална подсъдност на СГС
Обвинението твърди участие и на лице „с особен статут“ – народен представител, но:
- няма повдигнато обвинение срещу такова лице;
- няма конкретизация на самоличността му;
- няма данни за имунитет към момента на престъплението.
Следователно, СГС не е компетентен да разглежда делото по чл. 35, ал. 4 от НПК.
2. Престъпленията основно са извършени във Варна
- 25 от 28 свидетели са от Варна.
- Всички деяния, с изключение на част от периодите по чл. 321 НК, са извършени във Варна.
По чл. 43, т. 1 НПК това е основание делото да бъде разгледано от друг равен по степен съд, което също налага сезиране на ВКС.
Какво следва
- Делото се изпраща на ВКС, който трябва да определи кой съд ще го гледа — вероятно Варненският окръжен съд, но това предстои да се реши.
- Изчаква се и произнасяне по молбата за изменение на мярка за неотклонение по чл. 65 НПК — това ще стане след решаването на въпроса за подсъдността.