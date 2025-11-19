ИЗВЪНРЕДНО: Съдът прекрати делото срещу Коцев и сезира ВКС

Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство по НОХД № 7463/2025 г. срещу Благомир К. и още четирима подсъдими и изпрати делото във Върховния касационен съд (ВКС). ВКС трябва да прецени дали са налице основания делото да бъде разгледано от друг съд със същата степен, съобщиха от институцията. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.

За какво са обвинени подсъдимите

Обвинителният акт на Софийската градска прокуратура предава на съд:

I. Благомир Р. К. – бивш кмет на район във Варна

Обвинения:

участие в организирана престъпна група – чл. 321, ал. 6

принуда – чл. 143

подкуп – чл. 304б

опит за принуда

II. Н. С. С. – общински съветник във Варна

Обвинения:

участие в ОПГ

принуда

подкуп

III. Й. Ю. К. – общински съветник във Варна

Обвинения:

участие в ОПГ

подкуп

IV. И. М. М. – бизнесмен, народен представител в 51-вото НС

Обвинения:

участие в ОПГ

принуда

V. А. Ж. П.

Обвинение:

подкуп

Прокуратурата твърди, че от юли 2024 г. до май 2025 г. групата е действала на териториите на Варна и София, като се е договорила да упражнява незаконно влияние при обществени поръчки, административни услуги и други решения на местната власт. Част от обвиняемите са длъжностни лица, което утежнява отговорността.

Защо СГС прекратява делото

Съдът посочва две ключови причини:

1. Липса на подсъдим с имунитет → липса на специална подсъдност на СГС

Обвинението твърди участие и на лице „с особен статут“ – народен представител, но:

няма повдигнато обвинение срещу такова лице;

срещу такова лице; няма конкретизация на самоличността му;

няма данни за имунитет към момента на престъплението.

Следователно, СГС не е компетентен да разглежда делото по чл. 35, ал. 4 от НПК.

2. Престъпленията основно са извършени във Варна

25 от 28 свидетели са от Варна.

Всички деяния, с изключение на част от периодите по чл. 321 НК, са извършени във Варна.

По чл. 43, т. 1 НПК това е основание делото да бъде разгледано от друг равен по степен съд, което също налага сезиране на ВКС.

Какво следва