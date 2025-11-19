НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът прекрати делото срещу Коцев и сезира ВКС

          Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство по НОХД № 7463/2025 г. срещу Благомир К. и още четирима подсъдими и изпрати делото във Върховния касационен съд (ВКС). ВКС трябва да прецени дали са налице основания делото да бъде разгледано от друг съд със същата степен, съобщиха от институцията. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.

          За какво са обвинени подсъдимите

          Обвинителният акт на Софийската градска прокуратура предава на съд:

          I. Благомир Р. К. – бивш кмет на район във Варна

          Обвинения:

          • участие в организирана престъпна група – чл. 321, ал. 6
          • принуда – чл. 143
          • подкуп – чл. 304б
          • опит за принуда

          II. Н. С. С. – общински съветник във Варна

          Обвинения:

          • участие в ОПГ
          • принуда
          • подкуп

          III. Й. Ю. К. – общински съветник във Варна

          Обвинения:

          • участие в ОПГ
          • подкуп

          IV. И. М. М. – бизнесмен, народен представител в 51-вото НС

          Обвинения:

          • участие в ОПГ
          • принуда

          V. А. Ж. П.

          Обвинение:

          • подкуп

          Прокуратурата твърди, че от юли 2024 г. до май 2025 г. групата е действала на териториите на Варна и София, като се е договорила да упражнява незаконно влияние при обществени поръчки, административни услуги и други решения на местната власт. Част от обвиняемите са длъжностни лица, което утежнява отговорността.

          Защо СГС прекратява делото

          Съдът посочва две ключови причини:

          1. Липса на подсъдим с имунитет → липса на специална подсъдност на СГС

          Обвинението твърди участие и на лице „с особен статут“ – народен представител, но:

          • няма повдигнато обвинение срещу такова лице;
          • няма конкретизация на самоличността му;
          • няма данни за имунитет към момента на престъплението.

          Следователно, СГС не е компетентен да разглежда делото по чл. 35, ал. 4 от НПК.

          2. Престъпленията основно са извършени във Варна

          • 25 от 28 свидетели са от Варна.
          • Всички деяния, с изключение на част от периодите по чл. 321 НК, са извършени във Варна.

          По чл. 43, т. 1 НПК това е основание делото да бъде разгледано от друг равен по степен съд, което също налага сезиране на ВКС.

          Какво следва

          • Делото се изпраща на ВКС, който трябва да определи кой съд ще го гледа — вероятно Варненският окръжен съд, но това предстои да се реши.
          • Изчаква се и произнасяне по молбата за изменение на мярка за неотклонение по чл. 65 НПК — това ще стане след решаването на въпроса за подсъдността.

