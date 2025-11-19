НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026

          Останалите шест тима ще бъдат определени след изиграването на съответните баражи

          0
          14
          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Станаха ясни 42 от 48-те отбора, които ще участват в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада. 

          - Реклама -

          Това са САЩ, Мексико, Канада, Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея, Узбекистан, Аржентина, Бразилия, Еквадор, Нова Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Република Южна Африка, Катар, Англия, Саудитска Арабия, Кот д’Ивоар, Сенегал, Франция, Хърватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Испания, Австрия, Белгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Хаити. 

          48 отбора ще участват в турнира за първи път, като последните шест ще бъдат определени след баражи.

          Станаха ясни 42 от 48-те отбора, които ще участват в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада. 

          - Реклама -

          Това са САЩ, Мексико, Канада, Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея, Узбекистан, Аржентина, Бразилия, Еквадор, Нова Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Република Южна Африка, Катар, Англия, Саудитска Арабия, Кот д’Ивоар, Сенегал, Франция, Хърватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Испания, Австрия, Белгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Хаити. 

          48 отбора ще участват в турнира за първи път, като последните шест ще бъдат определени след баражи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна иска от Русия 43 милиарда като компенсация за климатичните щети от войната

          Иван Христов -
          Украйна планира да поиска 43 милиарда долара обезщетение за климатични щети от Русия, за да помогне за финансирането на зелено възстановяване от войната, както...
          Война

          Удари спряха топлоподаването в Прикарпатието, Русия атакува и железопътна инфраструктура в Харковска област

          Иван Христов -
          Русия нанесе удари по критична инфраструктура и жилищни сгради в Украйна през нощта. В Прикарпатския регион има прекъсвания на топлоподаването, а Русия отново нанесе...
          Футбол

          Александър Димитров: Поех отбора, защото вярвам в играчите

          Николай Минчев -
          "Тези играчи знам какво могат като качества, характер и манталитет. Поех отбора, защото вярвам в тях", коментира националният селекционер Александър Димитров след първата си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions