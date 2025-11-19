НА ЖИВО
          Война

          Юлиан Рьопке: Руската армия проби в Северск, вече държи 20 процента от територията му

          Русия влезе в Северск
          Русия влезе в Северск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е пробила в Северск, Донецка област, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке.

          „Руските войски пробиха най-силната и най-дълго държана украинска фронтова линия в Донецка област, превземайки селата Вьемка и Ивано-Дарoвка, а след това влязоха в град Северск от юг, като вече бяха превзели 20% от територията му“, пише Рьопке.

          Украинският военен офицер „Мучной“ потвърждава, че южният фланг на Северск „наистина е започнал малко да отстъпва“, като руснаците влизат на малки групи и се опитват да се закрепят в частни жилища, и „ситуацията наближава повратна точка“.

          Руски военни наблюдатели съобщават, че щурмови групи вече са навлезли в центъра на града. Украйна не е потвърдила това.

          По-рано беше съобщено, че руските сили са се приближили до пътя от Северск до Лиман. Според Deep State „сивата зона“ в момента е на около километър от тази магистрала.

