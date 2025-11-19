Какво се случи в последния ден от световните квалификации в зона „Европа“?

Последният кръг от световните квалификации в зона „Европа“ донесе и първа победа за националния отбор на България. Родните национали победиха гостуващия тим на Грузия с 2:1. По същото време Щотландия надделя драматично над Дания, а категорично успехи регистрираха Румъния, Белгия и Уелс.

- Реклама -

Всички резултати:

Група В:

Косово – Швейцария 1:1

Швеция – Словения 1:1

Група С:

Беларус – Гърция 0:0

Шотландия – Дания 4:2

Група Е:

България – Грузия 2:1

Испания – Турция 2:2

Група Н:

Австрия – Босна и Херцеговина 1:1

Румъния – Сан Марино 7:1

Група J:

Белгия – Лихтенщайн 7:0

Уелс – Северна Македония 7:1