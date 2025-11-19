НА ЖИВО
          - Реклама -
          Какво се случи в последния ден от световните квалификации в зона „Европа“?

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Последният кръг от световните квалификации в зона „Европа“ донесе и първа победа за националния отбор на България. Родните национали победиха гостуващия тим на Грузия с 2:1. По същото време Щотландия надделя драматично над Дания, а категорично успехи регистрираха Румъния, Белгия и Уелс.

          Всички резултати:

          Група В:

          Косово – Швейцария 1:1

          Швеция – Словения 1:1

          Група С:

          Беларус – Гърция 0:0

          Шотландия – Дания 4:2

          Група Е:

          България – Грузия 2:1

          Испания – Турция 2:2

          Група Н:

          Австрия – Босна и Херцеговина 1:1

          Румъния – Сан Марино 7:1

          Група J:

          Белгия – Лихтенщайн 7:0

          Уелс – Северна Македония 7:1

          - Реклама -

