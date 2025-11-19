Какво се случи в последния ден от световните квалификации в зона „Европа“?

Последният кръг от световните квалификации в зона „Европа“ донесе и първа победа за националния отбор на България. Родните национали победиха гостуващия тим на Грузия с 2:1. По същото време Щотландия надделя драматично над Дания, а категорично успехи регистрираха Румъния, Белгия и Уелс.
Всички резултати:
Група В:
Косово – Швейцария 1:1
Швеция – Словения 1:1
Група С:
Беларус – Гърция 0:0
Шотландия – Дания 4:2
Група Е:
България – Грузия 2:1
Испания – Турция 2:2
Група Н:
Австрия – Босна и Херцеговина 1:1
Румъния – Сан Марино 7:1
Група J:
Белгия – Лихтенщайн 7:0
Уелс – Северна Македония 7:1