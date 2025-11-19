НА ЖИВО
          Калоян Методиев: От правителството три пъти са ходили на среща с Папата за месец и половина

          „От правителството три пъти са ходили на среща с Папата за месец и половина“

          Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Методиев разпространи справка за това кой министър колко време е бил в чужбина в командировки. Информацията получил по официален път от министър-председателя Росен Желязков.

          Оказва се, че социалният министър Борислав Гуцанов е бил 7 дни в САЩ. Методиев поиска някои да излезе да обясни какво е правил Гуцанов в САЩ. Допълни, че министърът е бил и четири дни в Катар, но нито веднъж в Брюксел, където трябвало да договаря политики.

          Справката сочи още, че премиерът е бил повече от 50 дни зад граница в командировки.

          „Здравният министър пет дни е бил в Дания. Тахов е бил осем дни в Китай. Държавен фонд „Земеделие“ връща пари към Брюксел. Даниел Митов е бил 37 дни в командировка, от които девет дни в САЩ“, каза още гостът.

          Членът на ПП „Непокорна България“ посочи, че 33 000 лева струват командировъчните на Желязков. Според госта 2/3 от тези пътувания са екскурзии.

