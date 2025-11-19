Кая Калас: ЕС ще си плати скъпо, ако започне да натиска Китай за Русия по повод войната в Украйна

Дълбоките икономически връзки на Европейския съюз (ЕС) с Китай ограничават способността му да оказва натиск върху Пекин относно войната на Русия в Украйна, заяви върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас, цитирана от Bloomberg.

„Китай също може да ви нарани и това е проблемът. Ако не сте готови да платите цената, която те налагат, е трудно да действате“, подчерта тя на събитие на Bloomberg в Брюксел на 18 ноември.

Според журналисти това изявление идва в момент, когато ЕС се опитва да принуди Пекин да спре да помага на Русия да избягва санкциите, след като през октомври наложи ограничителни мерки на няколко китайски компании.

Калас отбеляза също, че без подкрепата на Китай войната на Русия в Украйна щеше да е приключила досега.

„И затова, както знаете, стигнахме дотук“, добави тя.

Политикът подчерта, че ЕС ще плати цена, когато се насочи към Китай и наложи санкции, като се има предвид, че Пекин контролира европейските вериги за доставки и остава важен експортен пазар.

„Китай много мъдро разширява геополитическото си влияние“, отбеляза Калас.

Bloomberg отбеляза, че през последните седмици ЕС е видял колко уязвими са неговите компании, след като Пекин е ограничил доставките на редкоземни метали, използвани за производството на всичко – от батерии за електрически превозни средства до военно оборудване, изисквайки от компаниите да получават разрешителни за внос.

Европейските автомобилни производители също наскоро се сблъскаха с предстоящ недостиг на микрочипове, след като китайският производител Nexperia спря доставките на фона на политически конфликт.

Затова Калас призова съюзниците да се обединят срещу Китай, подчертавайки, че действията на Пекин засягат и САЩ, Великобритания, Австралия, Япония и други страни.

„Проблемът е, че ние не действаме като едно цяло тук“, заключи върховният представител на ЕС.