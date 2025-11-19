НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Коментари на депутати след решението на Конституционния съд относно искането на Румен Радев

          0
          32
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Въпрос на грешена преценка от страна на Наталия Киселова или пък на упражнен върху нея натиск доведоха до това Конституционният съд да излезе със свое тълкувателно решение, според което председателят на Народното събрание е трябвало да постави на гласуване искането на държавния глава за провеждане на референдум? Събрахме мнения по темата на различни народни представители.

          Въпрос на грешена преценка от страна на Наталия Киселова или пък на упражнен върху нея натиск доведоха до това Конституционният съд да излезе със свое тълкувателно решение, според което председателят на Народното събрание е трябвало да постави на гласуване искането на държавния глава за провеждане на референдум? Събрахме мнения по темата на различни народни представители.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът одобри на първо четене бюджет с 52% скок на заплатите в антикорупционните комисии

          Владимир Висоцки -
          На 19 ноември 2025 г. парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията даде зелена светлина на първо четене на проектобюджета за 2026 г.,...
          България

          Здравко Василев: Тези, които наистина са пострадали, са се интегрирали

          Ирина Илиева -
          Здравко Василев заяви в предаването „Контра“, че „такъв тип хора, които наистина по тази работа изгубиха всичко, … те си интегрираха“. По думите на...
          Политика

          Петима общински съветници на „Възраждане“ в Пловдив напуснаха партията, сформираха „Свободен избор“

          Екип Евроком -
          Петимата общински съветници от „Възраждане“ в Пловдив – Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова – обявиха своето решение да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions