Коментари на депутати след решението на Конституционния съд относно искането на Румен Радев

Въпрос на грешена преценка от страна на Наталия Киселова или пък на упражнен върху нея натиск доведоха до това Конституционният съд да излезе със свое тълкувателно решение, според което председателят на Народното събрание е трябвало да постави на гласуване искането на държавния глава за провеждане на референдум? Събрахме мнения по темата на различни народни представители.