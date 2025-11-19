НА ЖИВО
          Красимир Каракачанов: Управляващите свалят рейтинга си до нула, но вдигат заплатите си до небето

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Управляващите свалят рейтинга си до нула, но вдигат заплатите си до небето.“

          Това каза председателят на ПП ВМРО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Каракачанов отправи остра критика към бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова за взетото от нея противоконституционно решение. По думите му тя няма моралното право да е депутат, а също така и да преподава на студентите по право.

          Председателят на ВМРО призова държавният глава да внесе втори път искането си за референдум за еврото в деловодството на Народното събрание, за да нямат основание народните представители да не го обсъждат.

          Според бившия министър на отбраната това правителство води държавата към фалит. Той посочи, че кабинета си купува гласовете на държавната администрация, но допълни, че това не може да продължи дълго, защото нямало да останат пари, с които да се купува.

