      сряда, 19.11.25
          Баскетбол

          ЛА Лейкърс победи Юта при завръщането на Краля

          Победи постигнаха още Финикс, Сан Антонио, Бостън, Орландо

          Снимка: www.facebook.com/losangeleslakers
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          41-годишният ЛеБрон Джеймс изигра първия си мач от началото на сезона в НБА. Ветеранът, който пропусна първите 14 двубоя на Ел Ей Лейкърс заради контузия в гърба, се завърна в при победата на тима му с 140:126 срещу Юта.

          Така той стана първият баскетболист с 23 сезона в Националната баскетболна асоциация.  Петима други баскетболисти имат по 21 – Кевин Уилис, Кевин Гарнет, Дирк Новицки, Робърт Париш и Крис Пол.

          За 30 минути на паркета ЛеБрон регистрира дабъл-дабъл от 11 точки и 12 асистенции.

          Лука Дончич беше най-резултатен в мача с 37 точки, 10 асистенции и 5 борби, а Остин Рийвс добави 26 точки и 5 борби за тима от Ел Ей.

          За Юта двама играчи записаха над 30 точки – Лаури Марканен с 31 и Кийонте Джордж с 34.

          Детройт продължи по победния път след успех със 120:112 като гост срещу Атланта. За Пистънс това беше 11-а поредна победа и общо 13-а от началото на сезона. 

          Кейд Кънингам отново поведе Детройт с 25 точки, 10 асистенции и 6 борби, а Дърън добави 24 точки и 8 борби, 4 от които в атака.

          За Хоукс Джейлън Джонсън не беше далеч от трипъл-дабъл с 25 точки, 9 асистенции и 8 борби. Никейл Алекзандър-Уокър завърши с 24 точки, а Ониека Оконгву – с 21.

          Останалите резултати:

          Портланд – Финикс 110:126

          Сан Антонио – Мемфис 111:101

          Бруклин – Бостън 99:113

          Орландо – Голдън Стейт 121:113

          - Реклама -

