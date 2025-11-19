НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е компетентен за Коцев

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският градски съд най-накрая прогледна, че не е първоначално компетентен да гледа делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, заяви депутатът от ПП–ДБ Лена Бориславова. Делото беше прекратено и изпратено във Върховния касационен съд за определяне на компетентния съд.

          Според Бориславова месеци наред прокуратурата и СГС са поддържали недопустимата теза, че може да има дело срещу „неизвестен депутат“, заради което производството оставаше в СГС.

          Проблемът според ПП–ДБ: блокирано искане за освобождаване от ареста

          „По-големият проблем е, че с прекратяването СГС преклудира възможността да бъде разгледана мярката за неотклонение на Благомир Коцев“, заяви Бориславова.

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът прекрати делото срещу Коцев и сезира ВКС ИЗВЪНРЕДНО: Съдът прекрати делото срещу Коцев и сезира ВКС

          Тя обясни, че:

          • преди две седмици адвокатът на Коцев е внесъл искане за преразглеждане на мярката „задържане под стража“;
          • вече няма никаква процесуална причина той да стои в ареста, защото делото е в съдебна фаза и не може да влияе на доказателства или свидетели;
          • прокуратурата е заявила, че няма да събира повече доказателства, което допълнително премахва основанието за арест.

          „В момента няма компетентен съд“

          „С прекратяването и изпращането на делото към ВКС се отлага разглеждането на искането за освобождаване. В момента юридически няма компетентен съд, който да се произнесе“, заяви още Бориславова.

          По думите ѝ от самото начало е ясно, че делото е подсъдно на Варна, но протакането и последвалото прекратяване фактически блокират възможността Коцев да бъде освободен.

          - Реклама -

          Правителството отпуска над 90 млн. лв. за промени в образованието

          Десислава Димитрова -
          Правителството одобри 41 882 965 лв. за финансиране на дейностите по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ през 2025 г.
          Инциденти

          Пожар изпепели автобуси и автомобили в базата на „Общински превози“ в Костинброд (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Сериозен пожар унищожи няколко превозни средства – включително ученически автобус, два буса и няколко леки автомобила – на територията на Костинброд.
          Политика

          Преди внасянето в зала: Комисиите продължават обсъждането на бюджета

          Дамяна Караджова -
          Второ денонощие парламентарните комисии обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавната хазна.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

