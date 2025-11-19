Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е компетентен за Коцев

Софийският градски съд най-накрая прогледна, че не е първоначално компетентен да гледа делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, заяви депутатът от ПП–ДБ Лена Бориславова. Делото беше прекратено и изпратено във Върховния касационен съд за определяне на компетентния съд.

- Реклама -

Според Бориславова месеци наред прокуратурата и СГС са поддържали недопустимата теза, че може да има дело срещу „неизвестен депутат“, заради което производството оставаше в СГС.

Проблемът според ПП–ДБ: блокирано искане за освобождаване от ареста

„По-големият проблем е, че с прекратяването СГС преклудира възможността да бъде разгледана мярката за неотклонение на Благомир Коцев“, заяви Бориславова.

Тя обясни, че:

преди две седмици адвокатът на Коцев е внесъл искане за преразглеждане на мярката „задържане под стража“;

адвокатът на Коцев е внесъл искане за преразглеждане на мярката „задържане под стража“; вече няма никаква процесуална причина той да стои в ареста, защото делото е в съдебна фаза и не може да влияе на доказателства или свидетели ;

; прокуратурата е заявила, че няма да събира повече доказателства, което допълнително премахва основанието за арест.

„В момента няма компетентен съд“

„С прекратяването и изпращането на делото към ВКС се отлага разглеждането на искането за освобождаване. В момента юридически няма компетентен съд, който да се произнесе“, заяви още Бориславова.

По думите ѝ от самото начало е ясно, че делото е подсъдно на Варна, но протакането и последвалото прекратяване фактически блокират възможността Коцев да бъде освободен.