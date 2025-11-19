Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е компетентен за Коцев

Софийският градски съд най-накрая прогледна, че не е първоначално компетентен да гледа делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, заяви депутатът от ПП–ДБ Лена Бориславова. Делото беше прекратено и изпратено във Върховния касационен съд за определяне на компетентния съд.
- Реклама -
Според Бориславова месеци наред прокуратурата и СГС са поддържали недопустимата теза, че може да има дело срещу „неизвестен депутат“, заради което производството оставаше в СГС.
Проблемът според ПП–ДБ: блокирано искане за освобождаване от ареста
Тя обясни, че:
преди две седмици адвокатът на Коцев е внесъл искане за преразглеждане на мярката „задържане под стража“;
вече няма никаква процесуална причина той да стои в ареста, защото делото е в съдебна фаза и не може да влияе на доказателства или свидетели;
прокуратурата е заявила, че няма да събира повече доказателства, което допълнително премахва основанието за арест.
„В момента няма компетентен съд“
По думите ѝ от самото начало е ясно, че делото е подсъдно на Варна, но протакането и последвалото прекратяване фактически блокират възможността Коцев да бъде освободен.
Софийският градски съд най-накрая прогледна, че не е първоначално компетентен да гледа делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, заяви депутатът от ПП–ДБ Лена Бориславова. Делото беше прекратено и изпратено във Върховния касационен съд за определяне на компетентния съд.
- Реклама -
Според Бориславова месеци наред прокуратурата и СГС са поддържали недопустимата теза, че може да има дело срещу „неизвестен депутат“, заради което производството оставаше в СГС.
Проблемът според ПП–ДБ: блокирано искане за освобождаване от ареста
Тя обясни, че:
преди две седмици адвокатът на Коцев е внесъл искане за преразглеждане на мярката „задържане под стража“;
вече няма никаква процесуална причина той да стои в ареста, защото делото е в съдебна фаза и не може да влияе на доказателства или свидетели;
прокуратурата е заявила, че няма да събира повече доказателства, което допълнително премахва основанието за арест.
„В момента няма компетентен съд“
По думите ѝ от самото начало е ясно, че делото е подсъдно на Варна, но протакането и последвалото прекратяване фактически блокират възможността Коцев да бъде освободен.