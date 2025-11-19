НА ЖИВО
      сряда, 19.11.25
          Спорт

          Локо (София) с три сигурни контроли в Турция

          Разговорите за още два мача на финалната права

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Локомотив (София) има почти пълна програма за зимния си подготвителен лагер в Турция.

          „Железничарите“ ще бъдат в Анталия в периода 10-27 януари. Вече са договорени три контроли, а други два мача са в последни етапи на уточняване.

          Сигурните съперници на „червено-черните“ са чешкият Злин, словашкият Подбрезова и сръбският Радник (Сурдулица).

          На финалната права са разговорите с полския Лехия (Гданск) и украинския Зоря (Луганск). За момента не се предвижда контрола на територията на България.

          - Реклама -

