Локо (София) с три сигурни контроли в Турция

Локомотив (София) има почти пълна програма за зимния си подготвителен лагер в Турция.

„Железничарите“ ще бъдат в Анталия в периода 10-27 януари. Вече са договорени три контроли, а други два мача са в последни етапи на уточняване.

Сигурните съперници на „червено-черните“ са чешкият Злин, словашкият Подбрезова и сръбският Радник (Сурдулица).

На финалната права са разговорите с полския Лехия (Гданск) и украинския Зоря (Луганск). За момента не се предвижда контрола на територията на България.