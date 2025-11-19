НА ЖИВО
          Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми

          27% от проверените водни обекти по Черноморието са с нарушения, съобщи министър Манол Генов, представяйки анализа на инспекциите, извършени след наводненията от 3 октомври.

          Проверени са над 20 обекта, обхващащи общо 52 речни участъка16 на Северното и 36 на Южното Черноморие. Според резултатите, нормативната уредба е спазена в 38% от случаите, но за останалите участъци е необходимо почистване и последващо наблюдение. Най-засегнатите райони са „Св. Влас“, „Елените“, „Лозенец“, Царево, „Слънчев бряг“ и Варна.

          Защитените природни зони по реките „Ропотамо“, „Велека“, „Караагач“ и „Бутамята“ са в добро състояние, уточняват инспекторите.

          При обходите на терен са установени:

          • 14 речни участъка с нарушена проводимост,
          • 7 покрити или вкарани в тръби,
          • 9 със строителство върху тях,
          • 6 с извършени корекции,
          • 5 коригирани и почистени.

          Само 8 участъка са некоригирани, но почистени; 10 са некоригирани и непочистени; а едва 20 са без нарушения.

          „Установихме също, че на много места върнати участъци не са отразени от кадастралните карти. Това не е грешка на кадастъра. Когато са правили тези карти, някой е трябвало да го заяви пред съответните компании, които са били наети“, поясни министър Генов.

          Анализът отчита и причините за бедствената ситуация. Наводненията по Южното Черноморие – включително в зоните на „Елените“ и Царево – са резултат от критична комбинация между природни фактори, човешка намеса и неспазване на законови процедури. Именно тази комбинация е довела до тежките последици от началото на октомври.

