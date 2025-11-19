Маряна Безуглая: Министърът на енергетиката Светлана Гринчук е избягала от Украйна

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук, която фигурира в „записите на Миндич“, е напуснала Украйна, обяви депутатът Маряна Безуглая по време на заседание на Върховната рада на 19 ноември, предава „Зеркало Недели“.

- Реклама -

По време на парламентарно заседание, насрочено за гласуване днес за уволнението на Гринчук и министъра на правосъдието Херман Галушченко, членовете на парламента изразиха възмущение от отсъствието и на двамата министри, както и на премиера Юлия Свириденко, която официално инициира уволненията на министрите.

„Съгласна съм, че не можем да гласуваме за уволнение на министри, когато те не присъстват. И според моята информация, г-жа Гринчук е избягала“, заяви Безугла по време на дискусията.

От вчера в парламента продължават дебатите относно неадекватността на уволненията на Галушченко и Гринчук. По-голямата част от депутатите смятат, че и двамата министри трябва да докладват за работата си и да обяснят участието си в случая с корупцията, разкрит от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ). Някои фракции настояват за оставка на правителството и премиера Юлия Свириденко.

Накрая депутатите призоваха министър-председателя и министрите на енергетиката и правосъдието във Върховната рада за доклад.

НАБУ и САП разкриха мащабна корупционна схема, включваща влияние на високо ниво върху стратегически предприятия от публичния сектор, по-специално Енергоатом. Организаторите ѝ прибират 10-15% от стойността на договорите на компанията под формата на подкупи. Като подкупите, платени от изпълнители, са им били наложени от участниците в схемата. Като цяло обвиняемите са успели да изперат 100 милиона долара, легализирайки ги чрез отделен офис в центъра на Киев, принадлежащ на семейството на бившия депутат Андрей Деркач. Тимур „Карлсон“ Миндич е този, който е ръководил прането на пари.