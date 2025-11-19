НА ЖИВО
          Маряна Безуглая: Министърът на енергетиката Светлана Гринчук е избягала от Украйна

          Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук, която фигурира в „записите на Миндич“, е напуснала Украйна, обяви депутатът Маряна Безуглая по време на заседание на Върховната рада на 19 ноември, предава „Зеркало Недели“.

          По време на парламентарно заседание, насрочено за гласуване днес за уволнението на Гринчук и министъра на правосъдието Херман Галушченко, членовете на парламента изразиха възмущение от отсъствието и на двамата министри, както и на премиера Юлия Свириденко, която официално инициира уволненията на министрите.

          „Съгласна съм, че не можем да гласуваме за уволнение на министри, когато те не присъстват. И според моята информация, г-жа Гринчук е избягала“, заяви Безугла по време на дискусията.

          От вчера в парламента продължават дебатите относно неадекватността на уволненията на Галушченко и Гринчук. По-голямата част от депутатите смятат, че и двамата министри трябва да докладват за работата си и да обяснят участието си в случая с корупцията, разкрит от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ). Някои фракции настояват за оставка на правителството и премиера Юлия Свириденко.

          Накрая депутатите призоваха министър-председателя и министрите на енергетиката и правосъдието във Върховната рада за доклад.

          НАБУ и САП разкриха мащабна корупционна схема, включваща влияние на високо ниво върху стратегически предприятия от публичния сектор, по-специално Енергоатом. Организаторите ѝ прибират 10-15% от стойността на договорите на компанията под формата на подкупи. Като подкупите, платени от изпълнители, са им били наложени от участниците в схемата. Като цяло обвиняемите са успели да изперат 100 милиона долара, легализирайки ги чрез отделен офис в центъра на Киев, принадлежащ на семейството на бившия депутат Андрей Деркач. Тимур „Карлсон“ Миндич е този, който е ръководил прането на пари.

