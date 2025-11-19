Мерц настоява Киев да ограничи миграцията на млади украинци към Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц е поискал от украинския президент Володимир Зеленски да вземе мерки срещу рязко нарасналия брой млади украинци, напускащи страната и пристигащи в Германия. Това съобщава Deutsche Welle, позовавайки се на коментар на журналиста Дирк Емерих.

- Реклама -

По време на икономическа конференция в Берлин Мерц е разказал, че в телефонен разговор със Зеленски е повдигнал темата за украинските мъже между 18 и 22 години, които пристигат в Германия от септември насам. Канцлерът подчертава, че Украйна се нуждае от тези млади хора, включително заради мобилизационните нужди и бъдещото възстановяване на страната.

Мярката на украинските власти, въведена през август, позволява на мъжете под 22 години да напускат страната. Идеята цели младежите да завършат образованието си и да запазят връзка с родината, но според германския канцлер ефектът е обратен – близо 100 000 млади украинци са напуснали страната през септември и октомври, част от тях заминавайки за Германия.

Темата предизвика вътрешнополитически дебат в Берлин на фона на обсъжданията за евентуално връщане на задължителната военна служба. В същото време част от германската опозиция критикува Мерц за това, че настоява младите украинци да останат в родината си, докато планира намаляване на финансовата подкрепа за украинските бежанци – от 563 на 441 евро месечно. Целта е да се увеличи заетостта сред украинските граждани, която в Германия е около 50%.

Въпреки критиките, според наблюдатели изявлението на Мерц не представлява обида към украинското ръководство. Коментарите подчертават, че Украйна се нуждае от младите си хора както за отбраната, така и за бъдещото възстановяване на страната, а германската позиция отразява както международния контекст, така и вътрешните политически дебати.