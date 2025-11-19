Мира Райчева-Шекерджиева избрана за съдия в Трибунала на ООН с 119 гласа

Общото събрание на ООН избра Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете. Българският кандидат постигна най-висок резултат – 119 гласа, равен с този на кандидата от Замбия.

За петте свободни места в Трибунала се състезаваха 10 кандидати от различни държави, номинирани след строга селекция, започнала с 391 първоначални кандидатури. Трибуналът е първата инстанция в двуинстанционната система на ООН за разглеждане на административни спорове.

Високият резултат отразява професионализма на Райчева-Шекерджиева и успешната дипломатическа кампания на Министерството на външните работи, провеждана в ООН – Ню Йорк и чрез дипломатическите мисии в София. Подкрепата е била осигурена след тримесечни интензивни усилия.

Изборът е признание за международния авторитет и доверието, които България има в системата на ООН.