      сряда, 19.11.25
          Мира Райчева-Шекерджиева избрана за съдия в Трибунала на ООН с 119 гласа

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Общото събрание на ООН избра Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете. Българският кандидат постигна най-висок резултат – 119 гласа, равен с този на кандидата от Замбия.

          За петте свободни места в Трибунала се състезаваха 10 кандидати от различни държави, номинирани след строга селекция, започнала с 391 първоначални кандидатури. Трибуналът е първата инстанция в двуинстанционната система на ООН за разглеждане на административни спорове.

          Високият резултат отразява професионализма на Райчева-Шекерджиева и успешната дипломатическа кампания на Министерството на външните работи, провеждана в ООН – Ню Йорк и чрез дипломатическите мисии в София. Подкрепата е била осигурена след тримесечни интензивни усилия.

          Изборът е признание за международния авторитет и доверието, които България има в системата на ООН.

