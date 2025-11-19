Моментът на удара на три крилати ракети по завода „Орион“ в Тернопол (ВИДЕО)

В Telegram попадна видео от момента на ударите на три руски крилати ракети на територията на завода „Орион“ в Тернопол в сряда сутринта.
Search Suggestions
В Telegram попадна видео от момента на ударите на три руски крилати ракети на територията на завода „Орион“ в Тернопол в сряда сутринта.
В Telegram попадна видео от момента на ударите на три руски крилати ракети на територията на завода „Орион“ в Тернопол в сряда сутринта.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg