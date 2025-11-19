НА ЖИВО
      сряда, 19.11.25
          Война

          Моментът на удара на три крилати ракети по завода „Орион“ в Тернопол (ВИДЕО)

          Удар в Тернопол
          Иван Христов
          Иван Христов
          В Telegram попадна видео от момента на ударите на три руски крилати ракети на територията на завода „Орион“ в Тернопол в сряда сутринта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ЕС въвежда „военен Шенген“: само три дни за одобрение на транзит на войски

          Дамяна Караджова -
          Държавите членки на ЕС ще разполагат само с три дни в мирно време и шест часа при извънредни ситуации, за да одобрят транзита на войски
          Война

          НАТО готви „военен Шенген“: Румъния трябва да издържи 45 дни във война с Русия

          Иван Христов -
          Румъния ще трябва да издържи приблизително 45 дни в случай на мащабен въоръжен конфликт с Русия – толкова време, според представители на Европейския съюз,...
          Война

          Военен анализатор: Руснаците скриха удар по полигон с ATACMS във Воронеж

          Иван Христов -
          Вероятно ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с американски ракети ATACMS е бил нанесен по военен полигон на Русия в района на Воронеж....

