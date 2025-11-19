НА ЖИВО
          МС РЕШИ: Два почивни дни бонус около Нова година заради еврото

          Снимка: Facebook
          Министерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно се обявяват за неработни дни. Новината съобщи финансовият министър Теменужка Петкова след края на днешното правителствено заседание.

          Причината за удължената почивка е необходимостта от технологични промени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, които трябва да бъдат извършени непосредствено при прехода към еврото от 1 януари 2026 г.

          Министерството посочва, че в този период ще се извършват ключови процеси като превалутиране, актуализиране на банкови системи, синхронизация на платежни операционни платформи и други дейности, които изискват временно преустановяване на работата.

          Досега единственият официално обявен неработен ден около Нова година беше 1 януари. За Коледа традиционните почивни дни остават 24, 25 и 26 декември.

