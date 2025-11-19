НА ЖИВО
          На вниманието на България – Кюрасао ще вземе участие в Мондиал 2026

          Страната е с население по-малко от 156 хиляди души

          Снимка: gol.bg
          Кюрасао се превърна в най-малката страна, която ще участва на Световно първенство. Тимът ще играе на Мондиал 2026, след като Група Б на квалификациите в зона КОНКАКАФ.

          Тимът беше напуснат от именития си наставник Дийк Адокаат точно преди решителния мач с Ямайка, но удържа 0:0, а в последните секунди дузпа за съперника беше отменена. 

          Така Кюрасао завърши на първо място с 12 точки, а Ямайка на втората позиция с 11 и ще играе бараж.

          Населението на остров Кюрасао е 155 826 души. Предишната най-малко населена държава, играла на финали на Световното първенство, беше Исландия с приблизително 334 000 души.

          Панама също се класира за Мондиала, печелейки група със Суринам, а Хаити завърши пред Хондурас и ще играе на второто си Световно след 1974 г.

          Обичайните фаворити САЩ, Канада и Мексико са домакини на финалите и се класираха директно. Така за първи път в историята зона КОНКАКАФ ще има поне 6 отбора на Мондиал.

