На вниманието на България – Кюрасао ще вземе участие в Мондиал 2026

Кюрасао се превърна в най-малката страна, която ще участва на Световно първенство. Тимът ще играе на Мондиал 2026, след като Група Б на квалификациите в зона КОНКАКАФ.

Тимът беше напуснат от именития си наставник Дийк Адокаат точно преди решителния мач с Ямайка, но удържа 0:0, а в последните секунди дузпа за съперника беше отменена.

Така Кюрасао завърши на първо място с 12 точки, а Ямайка на втората позиция с 11 и ще играе бараж.

Населението на остров Кюрасао е 155 826 души. Предишната най-малко населена държава, играла на финали на Световното първенство, беше Исландия с приблизително 334 000 души.

Панама също се класира за Мондиала, печелейки група със Суринам, а Хаити завърши пред Хондурас и ще играе на второто си Световно след 1974 г.

Обичайните фаворити САЩ, Канада и Мексико са домакини на финалите и се класираха директно. Така за първи път в историята зона КОНКАКАФ ще има поне 6 отбора на Мондиал.