      сряда, 19.11.25
          Футбол

          Напредваме: България изпревари Бахрейн, Замбия и Ангола

          След победата над Грузия нашите национали вече са на 88-мо място в света, след като през октомври бяха паднали до 91-ва позиция

          Снимка: БГНЕС
          Националният отбор по футбол се изкачи с три места в обновената ранглиста на ФИФА за ноември месец. „Трикольорите“ регистрират прогрес благодарение на победата си над Грузия (2:1) във вторник и увеличават актива си от 1263,07 точки до 1272,19 точки. С това те вече са на 88-мо място в света, след като през октомври бяха паднали до 91-ва позиция.

          По този начин България изпревари националните гарнитури на Бахрейн, Замбия и Ангола, а точно пред селекцията на Александър Димитров са тимовете на Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

          Ноемврийската ранглиста ще определи и разпределението на отборите по урни при жребия за световното първенство догодина, който ще бъде изтеглен на 5 декември във Вашингтон.

