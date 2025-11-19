НА ЖИВО
          НАТО готви „военен Шенген": Румъния трябва да издържи 45 дни във война с Русия

          Румънски войници
          Румънски войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Румъния ще трябва да издържи приблизително 45 дни в случай на мащабен въоръжен конфликт с Русия – толкова време, според представители на Европейския съюз, ще е необходимо на войските на НАТО да пристигнат на нейна територия. Това съобщи британският Financial Times, позовавайки се на доклад на ЕС за военната мобилност.

          Експертите са идентифицирали редица пречки, които възпрепятстват военната мобилност: отслабени мостове, прекалено тесни тунели, разлики в железопътните линии и прекомерна бюрокрация.

          Според неофициални сценарии на НАТО, ако е необходимо, приблизително 200 000 войници, 1500 танка и бронирани машини ще бъдат разположени на източния фланг от САЩ, Канада и Великобритания до Източна Европа.

          „За да бъде това възможно, всеки елемент от логистиката трябва да функционира като швейцарски часовник“, отбеляза експертът от Бундесвера Александър Цолфранк.

          Той добави, че всяко разполагане изисква бързо политическо решение в началото на криза. Изданието обаче цитира думите му, че западните лидери често проявяват предпазливост и не са склонни да предвиждат военни действия от страна на своите противници.

          Логистиката се усложнява и от необходимостта от преминаване през неутрални държави, където се прилагат различни митнически разпоредби, закони и процедури, дори за един и същ военен конвой. В тази връзка европейските служители работят за създаването на т. нар. „военен Шенген“, който би унифицирал правилата за пътуване.

          Припомняме, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте спешно пристигна в Букурещ в началото на ноември след официалното съобщение на САЩ за изтеглянето на част от войските от Източна Европа, включително Румъния. Той обеща да засили военното присъствие на Алианса в региона на фона на настъплението на руската армия в Украйна.

