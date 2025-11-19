НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          1
          44
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Случаят е от Пловдивско, където мъж от село Чешнегирово получи три години условна присъда с 48 месеца изпитателен срок за блудство с 7-годишно момиче. Той вече е прекарал седем месеца в ареста, след което е бил освободен, съобщава „24 часа“.

          - Реклама -

          Според разследването мъжът давал пари на детето, които то предавало на майка си, за да купува алкохол. Момичето живеело със семейството си в селото, но през март е било изведено от дома заради агресивно поведение на майката спрямо него.

          БРУТАЛНО: Арестуваха майка, продала дъщеря си на педофил БРУТАЛНО: Арестуваха майка, продала дъщеря си на педофил

          Установено е, че осъденият познавал семейството и живеел в двуетажна къща, която момичето посещавало ежедневно. Понякога срещите били по няколко на ден, а в определени периоди детето дори нощувало там.

          Разследването показва, че първият полов контакт между двамата е бил през 2020 г., когато момичето е било на 7 години, а отношенията са продължили четири години. Според съда мъжът е бил напълно наясно с възрастта на детето. Районният съд в Асеновград подчертава, че действията са били умишлени.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          На 10 януари тази година момичето, вече 11-годишно, е било настанено в кризисен център, където разказало за случилото се. Управителят уведомил „Закрила на детето“, след което започнало разследване. Пред магистратите мъжът е направил пълни самопризнания.

          Първоначално присъдата е била 4 години и 6 месеца, но е намалена с 1/3 заради признатата вина – до 3 години, като изтърпяването е отложено за четиригодишен изпитателен срок. От наказанието ще бъдат приспаднати и прекараните 7 месеца задържане. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Пловдив.

          Случаят е от Пловдивско, където мъж от село Чешнегирово получи три години условна присъда с 48 месеца изпитателен срок за блудство с 7-годишно момиче. Той вече е прекарал седем месеца в ареста, след което е бил освободен, съобщава „24 часа“.

          - Реклама -

          Според разследването мъжът давал пари на детето, които то предавало на майка си, за да купува алкохол. Момичето живеело със семейството си в селото, но през март е било изведено от дома заради агресивно поведение на майката спрямо него.

          БРУТАЛНО: Арестуваха майка, продала дъщеря си на педофил БРУТАЛНО: Арестуваха майка, продала дъщеря си на педофил

          Установено е, че осъденият познавал семейството и живеел в двуетажна къща, която момичето посещавало ежедневно. Понякога срещите били по няколко на ден, а в определени периоди детето дори нощувало там.

          Разследването показва, че първият полов контакт между двамата е бил през 2020 г., когато момичето е било на 7 години, а отношенията са продължили четири години. Според съда мъжът е бил напълно наясно с възрастта на детето. Районният съд в Асеновград подчертава, че действията са били умишлени.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          На 10 януари тази година момичето, вече 11-годишно, е било настанено в кризисен център, където разказало за случилото се. Управителят уведомил „Закрила на детето“, след което започнало разследване. Пред магистратите мъжът е направил пълни самопризнания.

          Първоначално присъдата е била 4 години и 6 месеца, но е намалена с 1/3 заради признатата вина – до 3 години, като изтърпяването е отложено за четиригодишен изпитателен срок. От наказанието ще бъдат приспаднати и прекараните 7 месеца задържане. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Пловдив.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          София подменя всички цветни контейнери с по-големи и по-здрави

          Десислава Димитрова -
          В София започна подмяната на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. Новите съдове са с по-голям обем – 1700 литра, което е с 200 литра повече от досегашните, и разполагат с по-широки отвори и значително по-здрава конструкция.
          Инциденти

          24-годишна жена катастрофира на пътя Бургас–Сарафово: автомобилът се качи върху мантинела

          Дамяна Караджова -
          Катастрофа стана тази сутрин около 9:30 часа на пътя Бургас–Сарафово.
          Общество

          Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми

          Дамяна Караджова -
          27% от проверените водни обекти по Черноморието са с нарушения, съобщи министър Манол Генов

          1 коментар

          1. Унищожен е животът на едно дете, обаче педофилът си признал и ще бъде пуснат на свобода условно. До следващото дете.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions