НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

Случаят е от Пловдивско, където мъж от село Чешнегирово получи три години условна присъда с 48 месеца изпитателен срок за блудство с 7-годишно момиче. Той вече е прекарал седем месеца в ареста, след което е бил освободен, съобщава „24 часа“.

Според разследването мъжът давал пари на детето, които то предавало на майка си, за да купува алкохол. Момичето живеело със семейството си в селото, но през март е било изведено от дома заради агресивно поведение на майката спрямо него.

Установено е, че осъденият познавал семейството и живеел в двуетажна къща, която момичето посещавало ежедневно. Понякога срещите били по няколко на ден, а в определени периоди детето дори нощувало там.

Разследването показва, че първият полов контакт между двамата е бил през 2020 г., когато момичето е било на 7 години, а отношенията са продължили четири години. Според съда мъжът е бил напълно наясно с възрастта на детето. Районният съд в Асеновград подчертава, че действията са били умишлени.

На 10 януари тази година момичето, вече 11-годишно, е било настанено в кризисен център, където разказало за случилото се. Управителят уведомил „Закрила на детето“, след което започнало разследване. Пред магистратите мъжът е направил пълни самопризнания.

Първоначално присъдата е била 4 години и 6 месеца, но е намалена с 1/3 заради признатата вина – до 3 години, като изтърпяването е отложено за четиригодишен изпитателен срок. От наказанието ще бъдат приспаднати и прекараните 7 месеца задържане. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Пловдив.