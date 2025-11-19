НА ЖИВО
          Нова трамвайна линия по бул. „Тодор Каблешков" ще превозва 65 000 души дневно

          Трамвайна линия №2 по бул. „Тодор Каблешков“ е липсващо звено в транспортната система на София и е проектирана с капацитет над 65 000 пътници дневно – равностойно на метролиния. Това написа във Facebook общинският съветник от ПП–ДБ Симеон Ставрев.

          Бъдещото трасе ще свърже „Овча купел“ със „Студентски град“, като ще пресича всички основни радиални булеварди и ще осигурява връзка с двата, а в бъдеще и трите метродиаметъра, както и с ключови трамвайни, тролейбусни и автобусни линии. Инвестицията за самото трамвайно трасе се оценява между 50 и 100 млн. лв.

          Ставрев подчертава, че бул. „Тодор Каблешков“ е най-важната липсваща част от третия градски ринг, чрез който трябва да се свържат югозападните и източните квартали, да се изведе паразитният трафик от центъра и да се осигурят бързи връзки между ключовите булеварди.

          Профилът на бъдещото трасе вече е ясен – две платна по три ленти, а в средата самостоятелно трамвайно платно от 7,5 м, подходящо за скоростно трамвайно движение.

          Общинският съветник посочва, че проектът е сложен заради мащабните отчуждавания между бул. „България“ и бул. „Братя Бъкстон“, както и необходимите промени по ул. „Ген. Стефан Тошев“. Финансирането чрез заем от Европейската инвестиционна банка е крачка напред, но успехът изисква добра координация между архитектурната и строителната администрация, както и синхрон с реконструкцията на бул. „Г. М. Димитров“, който вече е силно натоварен.

          От думите му става ясно, че трамвай №2 трябва да бъде реализиран като цялостен маршрут по целия булевард, защото само така ще се осигури пълноценна връзка с метродиаметри 1, 2 и 3, тролейбуси, автобуси и всички скоростни трамвайни трасета.

