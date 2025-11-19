НА ЖИВО
          Война

          Нови удари на Израел по Ивицата Газа отнеха живота на 22 души

          Снимка: БГНЕС
          22 души загинаха при нови удари на израелската армия (ЦАХАЛ) по цели на Хамас в Ивицата Газа.

          Това заявиха от агенцията за гражданска защита в Газа, предаде АФП.

          Говорител на агенцията уточни, че 12 души са убити в северната част на ивицата – в района на град Газа, а още 10 са загинали при удари в южната зона около Хан Юнис.

          От ЦАХАЛ заявиха, че ударите са предприети, след като бойци на Хамас са открили огън по район, в който действали израелски войски.

          „Това действие представлява нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Няма ранени военнослужещи на ЦАХАЛ. В отговор ЦАХАЛ започна да поразява терористични цели на Хамас в цялата ивица Газа“, се казва в изявление на армията.

