Нови удари на Израел по Ивицата Газа отнеха живота на 22 души

22 души загинаха при нови удари на израелската армия (ЦАХАЛ) по цели на Хамас в Ивицата Газа.

Това заявиха от агенцията за гражданска защита в Газа, предаде АФП.

Говорител на агенцията уточни, че 12 души са убити в северната част на ивицата – в района на град Газа, а още 10 са загинали при удари в южната зона около Хан Юнис.

От ЦАХАЛ заявиха, че ударите са предприети, след като бойци на Хамас са открили огън по район, в който действали израелски войски.

„Това действие представлява нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Няма ранени военнослужещи на ЦАХАЛ. В отговор ЦАХАЛ започна да поразява терористични цели на Хамас в цялата ивица Газа“, се казва в изявление на армията.