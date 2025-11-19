НА ЖИВО
          Война

          Офицерът „Алекс" от ВСУ: Русия успя да стовари десант в Новопавловка, Днепропетровска област

          Преди няколко дни 59-та отделна въздушно-десантна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи, че е елиминирала руски пробив в село Новопавловка в Днепропетровска област, но руснаците продължават опитите си да стоварят войски там. Украинският офицер „Алекс“ отбеляза в своя Telegram канал, че наскоро руснаците са успели да влязат в селото с техника и да оставят пехотата си там, предава „Зеркало недели“.

          „Това е доста неприятно, но вече не е изненадващо след подобна ситуация на Доброполско направление“, отбеляза офицерът, добавяйки, че това е резултат от „определени проблеми“ и характеристиките на съвременната фронтова линия, която вече не се състои от непрекъснат окоп, както някога.

          Ситуацията в този сектор вече е „повече или по-малко стабилизирана“ – повечето руснаци са елиминирани. Опитът от Доброполската офанзива обаче показа, че разчистването на такива райони е критично важно, тъй като в мазетата и другите убежища може да има „забравени“ войски. Освен това, по думите му, руснаците постоянно извършват така наречените „банзай атаки“, така че от време на време успяват да пробият.

          „Алекс“ обясни също какво представлява „сивата зона“ по време на настоящите бойни действия. Тя вече не е буферна зона, а по-скоро зона, която ВСУ не могат да контролират и върху която нямат влияние.

