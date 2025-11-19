НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Официално: Парламентът реши кога ще гласува бюджета

          0
          40
          Снимка: Скрийншот Народно събрание
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Първото гласуване на законопроекта за Държавен бюджет за 2026 година е насрочено за петък, 21 ноември. План-сметката на държавата влиза в пленарна зала като осма точка в дневния ред – преди парламентарния контрол.

          - Реклама -

          Решението беше включено в седмичната програма след председателския съвет, а впоследствие беше прегласувано.
          123 депутати подкрепиха включването на бюджета, 62 гласуваха „против“, а 28 се въздържаха.

          Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026 Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026

          „Докато не завърши тристранният диалог, парламентът не трябва да се занимава с този бюджет“, заяви Асен Василев от ПП-ДБ по време на процедурата по прегласуване.

          Той подчерта, че парламентът разглежда бюджет, който не е минал през Тристранния съвет.

          Припомняме, че централният бюджет – първият за България, изготвен в евро – вече беше одобрен във водещата комисия по бюджет и финанси, където министърът на финансите Теменужка Петкова го защити.

          Първото гласуване на законопроекта за Държавен бюджет за 2026 година е насрочено за петък, 21 ноември. План-сметката на държавата влиза в пленарна зала като осма точка в дневния ред – преди парламентарния контрол.

          - Реклама -

          Решението беше включено в седмичната програма след председателския съвет, а впоследствие беше прегласувано.
          123 депутати подкрепиха включването на бюджета, 62 гласуваха „против“, а 28 се въздържаха.

          Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026 Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026

          „Докато не завърши тристранният диалог, парламентът не трябва да се занимава с този бюджет“, заяви Асен Василев от ПП-ДБ по време на процедурата по прегласуване.

          Той подчерта, че парламентът разглежда бюджет, който не е минал през Тристранния съвет.

          Припомняме, че централният бюджет – първият за България, изготвен в евро – вече беше одобрен във водещата комисия по бюджет и финанси, където министърът на финансите Теменужка Петкова го защити.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Американската военна делегация в Киев е последният опит на Тръмп да спре войната в Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати високопоставена делегация от Пентагона в Киев за разговори на 19 ноември като част от последния опит на администрацията...
          Политика

          Асен Василев: Спират се парите за касичките и бухалките и няма да се наложи вдигане на данъци и осигуровки

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че повишаването на данъците и осигуровките може да бъде избегнато, ако...
          Правосъдие

          Започва делото „Кочани“ срещу 38 обвиняеми за трагедията в дискотека „Пулс“

          Георги Петров -
          В Северна Македония стартира съдебният процес за трагедията в Кочани, при която в резултат на пожар в дискотека „Пулс“ загинаха 63 души, а около...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions