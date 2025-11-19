НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияДруги

          Оранжеви кодове, силни валежи и ноемврийски топъл въздух

          0
          13
          Снимка: iStock
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Въпреки нестабилната атмосфера, температурите в страната остават по-високи от типичните за ноември, докато голяма част от България е под предупредителни кодове за опасно време.
          Оранжев код за значителни валежи е обявен в осем области – София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Сливен. Жълт код важи за още 15 области.

          - Реклама -

          Очаква се времето да остане облачно с валежи, които ще бъдат значителни в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните части на Източните Родопи.

          Вятърът постепенно ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, но в Южна България ще се задържи от юг-югозапад, а в югоизточните райони и северно от планините ще бъде временно силен и поривист. Именно там температурите остават по-високи – 12–17°C минимални и 16–21°C максимални.
          В останалата част от страната минималните температури ще са 5–10°C, а максималните – 7–9°C в северозападните райони и 13–15°C в югозападните.

          Слънце след облаците: уикенд с усещане за топла есен Слънце след облаците: уикенд с усещане за топла есен

          В София се очакват около 8°C минимална и около 12°C максимална температура.

          В планините времето остава облачно с дъжд, а над 2000 метра – снеговалежи. На 1200 м максималната температура ще е около 10°C, а на 2000 м – около 4°C.
          По Черноморието – предимно облачно и дъждовно, особено по северния бряг.

          В студиото на „Здравей, България“ Анастасия Стойчева очерта ясно разделение между север и юг в метеорологичната обстановка и подчерта, че интензивните валежи ще продължат минимум две денонощия.

          „В районите с оранжев код сумарните количества ще надхвърлят 35 до 65 литра на квадратен метър. Жълтият код е до 35 литра.“

          По думите ѝ почти навсякъде ще вали, с изключение на крайните югоизточни райони. В част от югозападните планински зони вече има около 65 литра на квадратен метър, например в района на хижа Безбог.

          Тя обърна внимание и на силния вятър, довел до пренасочването на самолет към Солун преди дни.

          „Фьонови обстановки е имало и преди, но тази беше необичайна по сила.“

          На места в планините поривите са достигали над 40 метра в секунда. Силен югозападен вятър се очаква и през уикенда, заедно с нов пренос на топъл въздух от Северна Африка – и сахарски прах.

          Въпреки обилните валежи и силния вятър, температурите продължават да са над обичайните. Стойчева уточни, че студеният въздух от Западна Европа постепенно ще достигне Балканите, но няма да донесе зимни стойности в низините. Сняг се очаква само над 1200–1500 метра.

          Въпреки нестабилната атмосфера, температурите в страната остават по-високи от типичните за ноември, докато голяма част от България е под предупредителни кодове за опасно време.
          Оранжев код за значителни валежи е обявен в осем области – София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Сливен. Жълт код важи за още 15 области.

          - Реклама -

          Очаква се времето да остане облачно с валежи, които ще бъдат значителни в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните части на Източните Родопи.

          Вятърът постепенно ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, но в Южна България ще се задържи от юг-югозапад, а в югоизточните райони и северно от планините ще бъде временно силен и поривист. Именно там температурите остават по-високи – 12–17°C минимални и 16–21°C максимални.
          В останалата част от страната минималните температури ще са 5–10°C, а максималните – 7–9°C в северозападните райони и 13–15°C в югозападните.

          Слънце след облаците: уикенд с усещане за топла есен Слънце след облаците: уикенд с усещане за топла есен

          В София се очакват около 8°C минимална и около 12°C максимална температура.

          В планините времето остава облачно с дъжд, а над 2000 метра – снеговалежи. На 1200 м максималната температура ще е около 10°C, а на 2000 м – около 4°C.
          По Черноморието – предимно облачно и дъждовно, особено по северния бряг.

          В студиото на „Здравей, България“ Анастасия Стойчева очерта ясно разделение между север и юг в метеорологичната обстановка и подчерта, че интензивните валежи ще продължат минимум две денонощия.

          „В районите с оранжев код сумарните количества ще надхвърлят 35 до 65 литра на квадратен метър. Жълтият код е до 35 литра.“

          По думите ѝ почти навсякъде ще вали, с изключение на крайните югоизточни райони. В част от югозападните планински зони вече има около 65 литра на квадратен метър, например в района на хижа Безбог.

          Тя обърна внимание и на силния вятър, довел до пренасочването на самолет към Солун преди дни.

          „Фьонови обстановки е имало и преди, но тази беше необичайна по сила.“

          На места в планините поривите са достигали над 40 метра в секунда. Силен югозападен вятър се очаква и през уикенда, заедно с нов пренос на топъл въздух от Северна Африка – и сахарски прах.

          Въпреки обилните валежи и силния вятър, температурите продължават да са над обичайните. Стойчева уточни, че студеният въздух от Западна Европа постепенно ще достигне Балканите, но няма да донесе зимни стойности в низините. Сняг се очаква само над 1200–1500 метра.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Дамяна Караджова -
          През октомври страните от ЕС са изпратили 528 нотификации в Системата за бързо предупреждение за храни и фураж), показват данни на Центъра за оценка на риска
          Война

          Докато Зеленски е в Турция, руските атаки поразяват Харков и Одеса

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна рано тази сутрин на работно посещение в Турция, където му предстои среща с президента Реджеп Ердоган.
          Политика

          Президентът Доналд Тръмп е на ход: Законът за досиетата на Епстийн чака подпи

          Дамяна Караджова -
          След интензивни политически часове на Капитолийския хълм и редица обществени реакции, Сенатът на САЩ одобри закона за публикуване на всички документи

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions