Оранжеви кодове, силни валежи и ноемврийски топъл въздух

Въпреки нестабилната атмосфера, температурите в страната остават по-високи от типичните за ноември, докато голяма част от България е под предупредителни кодове за опасно време.

Оранжев код за значителни валежи е обявен в осем области – София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Сливен. Жълт код важи за още 15 области.

Очаква се времето да остане облачно с валежи, които ще бъдат значителни в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните части на Източните Родопи.

Вятърът постепенно ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, но в Южна България ще се задържи от юг-югозапад, а в югоизточните райони и северно от планините ще бъде временно силен и поривист. Именно там температурите остават по-високи – 12–17°C минимални и 16–21°C максимални.

В останалата част от страната минималните температури ще са 5–10°C, а максималните – 7–9°C в северозападните райони и 13–15°C в югозападните.

В София се очакват около 8°C минимална и около 12°C максимална температура.

В планините времето остава облачно с дъжд, а над 2000 метра – снеговалежи. На 1200 м максималната температура ще е около 10°C, а на 2000 м – около 4°C.

По Черноморието – предимно облачно и дъждовно, особено по северния бряг.

В студиото на „Здравей, България“ Анастасия Стойчева очерта ясно разделение между север и юг в метеорологичната обстановка и подчерта, че интензивните валежи ще продължат минимум две денонощия.

„В районите с оранжев код сумарните количества ще надхвърлят 35 до 65 литра на квадратен метър. Жълтият код е до 35 литра.“

По думите ѝ почти навсякъде ще вали, с изключение на крайните югоизточни райони. В част от югозападните планински зони вече има около 65 литра на квадратен метър, например в района на хижа Безбог.

Тя обърна внимание и на силния вятър, довел до пренасочването на самолет към Солун преди дни.

„Фьонови обстановки е имало и преди, но тази беше необичайна по сила.“

На места в планините поривите са достигали над 40 метра в секунда. Силен югозападен вятър се очаква и през уикенда, заедно с нов пренос на топъл въздух от Северна Африка – и сахарски прах.

Въпреки обилните валежи и силния вятър, температурите продължават да са над обичайните. Стойчева уточни, че студеният въздух от Западна Европа постепенно ще достигне Балканите, но няма да донесе зимни стойности в низините. Сняг се очаква само над 1200–1500 метра.