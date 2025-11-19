НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Ново осветление в парк „Заимов“

          0
          16
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Столична община обяви, че основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк „Заимов“ вече са финализирани. Проектът, на стойност 893 937 лв. с ДДС, започна на 11 март 2025 г.

          - Реклама -
          Tунел „Големо Бучино“ потъна в тъмнина след авария Tунел „Големо Бучино“ потъна в тъмнина след авария

          „Осветлението в София е изключително важна тема за мен – вярвам, че миналото и бъдещето на града са светли, а работим и настоящето да бъде такова. Парк „Заимов“ е едно от най-посещаваните места и обновяването му беше задължителна и отдавна чакана стъпка към по-безопасна и приятна градска среда“,

          написа в профила си във Facebook кметът Васил Терзиев.

          Какво е направено?

          • Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа.
          • Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени.
          • Всички стълбове са оборудвани с нови LED паркови осветители.
          • Подменени са две основни електрозахранващи табла и са поставени автоматични календарни контролери.
          • Изградени са нови и ремонтирани ревизионни шахти.
          • Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

          Още в началото на ремонта екипите са се натъкнали на гъста коренова система на големи дървета по трасето, предвидено за новата електропреносна мрежа. За да бъде осигурено дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата, проектът е бил коригиран, уточняват от общината.

          Димитровград подготвя коледната си украса – най-голямото живо дърво в Европа грейва на 29 ноември Димитровград подготвя коледната си украса – най-голямото живо дърво в Европа грейва на 29 ноември

          Модерното алейно осветление в парк „Заимов“ е част от по-широк процес на обновяване на градската среда в София. През 2024 г. бяха възстановени осветителните системи в Южния и Западния парк, а тази година – и при Народния театър „Иван Вазов“ и Паметника на Васил Левски. Предстоят нови обновявания, включително в парк „Хиподрума“.

          Столична община обяви, че основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк „Заимов“ вече са финализирани. Проектът, на стойност 893 937 лв. с ДДС, започна на 11 март 2025 г.

          - Реклама -
          Tунел „Големо Бучино“ потъна в тъмнина след авария Tунел „Големо Бучино“ потъна в тъмнина след авария

          „Осветлението в София е изключително важна тема за мен – вярвам, че миналото и бъдещето на града са светли, а работим и настоящето да бъде такова. Парк „Заимов“ е едно от най-посещаваните места и обновяването му беше задължителна и отдавна чакана стъпка към по-безопасна и приятна градска среда“,

          написа в профила си във Facebook кметът Васил Терзиев.

          Какво е направено?

          • Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа.
          • Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени.
          • Всички стълбове са оборудвани с нови LED паркови осветители.
          • Подменени са две основни електрозахранващи табла и са поставени автоматични календарни контролери.
          • Изградени са нови и ремонтирани ревизионни шахти.
          • Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

          Още в началото на ремонта екипите са се натъкнали на гъста коренова система на големи дървета по трасето, предвидено за новата електропреносна мрежа. За да бъде осигурено дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата, проектът е бил коригиран, уточняват от общината.

          Димитровград подготвя коледната си украса – най-голямото живо дърво в Европа грейва на 29 ноември Димитровград подготвя коледната си украса – най-голямото живо дърво в Европа грейва на 29 ноември

          Модерното алейно осветление в парк „Заимов“ е част от по-широк процес на обновяване на градската среда в София. През 2024 г. бяха възстановени осветителните системи в Южния и Западния парк, а тази година – и при Народния театър „Иван Вазов“ и Паметника на Васил Левски. Предстоят нови обновявания, включително в парк „Хиподрума“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Преди внасянето в зала: Комисиите продължават обсъждането на бюджета

          Дамяна Караджова -
          Второ денонощие парламентарните комисии обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавната хазна.
          Политика

          Петкова: Няма да има допълнителна тежест за търговците с новия софтуер

          Никола Павлов -
          За търговците няма да има никаква допълнителна тежест, ако използват софтуер, който вече отговаря на регламентираните изисквания. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова след...
          Крими

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          Дамяна Караджова -
          Случаят е от Пловдивско, където мъж от село Чешнегирово получи три години условна присъда с 48 месеца изпитателен срок за блудство с 7-годишно момиче.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions