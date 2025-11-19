Ново осветление в парк „Заимов“

Столична община обяви, че основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк „Заимов“ вече са финализирани. Проектът, на стойност 893 937 лв. с ДДС, започна на 11 март 2025 г.

„Осветлението в София е изключително важна тема за мен – вярвам, че миналото и бъдещето на града са светли, а работим и настоящето да бъде такова. Парк „Заимов“ е едно от най-посещаваните места и обновяването му беше задължителна и отдавна чакана стъпка към по-безопасна и приятна градска среда“, написа в профила си във Facebook кметът Васил Терзиев.

Какво е направено?

Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа .

. Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени.

Всички стълбове са оборудвани с нови LED паркови осветители .

. Подменени са две основни електрозахранващи табла и са поставени автоматични календарни контролери .

и са поставени . Изградени са нови и ремонтирани ревизионни шахти .

. Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

Още в началото на ремонта екипите са се натъкнали на гъста коренова система на големи дървета по трасето, предвидено за новата електропреносна мрежа. За да бъде осигурено дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата, проектът е бил коригиран, уточняват от общината.

Модерното алейно осветление в парк „Заимов“ е част от по-широк процес на обновяване на градската среда в София. През 2024 г. бяха възстановени осветителните системи в Южния и Западния парк, а тази година – и при Народния театър „Иван Вазов“ и Паметника на Васил Левски. Предстоят нови обновявания, включително в парк „Хиподрума“.