НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Пеевски предложи правителственият авиоотряд да се закрие

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски приветства решението на транспортния министър Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен самолет „Фалкон“. Според него това е стъпка в правилната посока, тъй като луксът и разточителството, финансирани от данъкоплатците, не отговарят на европейските стандарти и дразнят обществото.

          - Реклама -

          В позицията си Пеевски подчертава, че трябва да се прекрати практиката правителственият самолет да се използва за лични пътувания:

          Пеевски: Даряваме заплатите си от декември за надбавки за пенсионерите Пеевски: Даряваме заплатите си от декември за надбавки за пенсионерите

          „Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците – с правителствения самолет, премиерът Кирил Петков да води Лена Бориславова на романтична вечеря на Егейско море или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи. Това е абсолютно неприемливо.“

          Пеевски обявява, че формацията му ще предложи следваща стъпка
          закриване на правителствения Авиоотряд, който разполага само с един самолет, но поддържа над 100 души персонал и струва десетки милиони годишно.

          След гафа с Киселова: Нови правила за правителствения авиоотряд След гафа с Киселова: Нови правила за правителствения авиоотряд

          Според него тези средства трябва незабавно да бъдат пренасочени към закупуване на летателна техника за спасяване на човешки живот – въздушни линейки и хеликоптери за гасене на пожари.

          За официалните пътувания на премиера, президента и председателя на парламента Пеевски предлага да бъде намерено разумно решение чрез националния авиопревозвач, в съответствие с европейските практики.

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски приветства решението на транспортния министър Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен самолет „Фалкон“. Според него това е стъпка в правилната посока, тъй като луксът и разточителството, финансирани от данъкоплатците, не отговарят на европейските стандарти и дразнят обществото.

          - Реклама -

          В позицията си Пеевски подчертава, че трябва да се прекрати практиката правителственият самолет да се използва за лични пътувания:

          Пеевски: Даряваме заплатите си от декември за надбавки за пенсионерите Пеевски: Даряваме заплатите си от декември за надбавки за пенсионерите

          „Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците – с правителствения самолет, премиерът Кирил Петков да води Лена Бориславова на романтична вечеря на Егейско море или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи. Това е абсолютно неприемливо.“

          Пеевски обявява, че формацията му ще предложи следваща стъпка
          закриване на правителствения Авиоотряд, който разполага само с един самолет, но поддържа над 100 души персонал и струва десетки милиони годишно.

          След гафа с Киселова: Нови правила за правителствения авиоотряд След гафа с Киселова: Нови правила за правителствения авиоотряд

          Според него тези средства трябва незабавно да бъдат пренасочени към закупуване на летателна техника за спасяване на човешки живот – въздушни линейки и хеликоптери за гасене на пожари.

          За официалните пътувания на премиера, президента и председателя на парламента Пеевски предлага да бъде намерено разумно решение чрез националния авиопревозвач, в съответствие с европейските практики.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Възраждане“: Напускаме пленарната зала!

          Никола Павлов -
          Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров заяви пред журналисти, че парламентарната група напуска пленарната зала, след като председателят на Народното събрание Костадин Ангелов отказал да...
          Война

          Русия е нанесла „удар на възмездието“ с „Кинжали“ по обекти от ВПК на Украйна

          Иван Христов -
          Русия е нанесла „удар на възмездието“, включително с ракети „Кинжал“, по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) на Украйна, обявиха от Министерството на отбраната на...
          Свят

          Президент на Америка напада репортерка от ABC : „Вие сте ужасен човек”

          Дамяна Караджова -
          Журналистка от ABC News, медия, чиито права президент на Америка поиска да бъдат отнети, се превърна в поредната мишена на острите му коментари.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions