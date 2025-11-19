Пеевски предложи правителственият авиоотряд да се закрие

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски приветства решението на транспортния министър Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен самолет „Фалкон“. Според него това е стъпка в правилната посока, тъй като луксът и разточителството, финансирани от данъкоплатците, не отговарят на европейските стандарти и дразнят обществото.

- Реклама -

В позицията си Пеевски подчертава, че трябва да се прекрати практиката правителственият самолет да се използва за лични пътувания:

„Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците – с правителствения самолет, премиерът Кирил Петков да води Лена Бориславова на романтична вечеря на Егейско море или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи. Това е абсолютно неприемливо.“

Пеевски обявява, че формацията му ще предложи следваща стъпка –

закриване на правителствения Авиоотряд, който разполага само с един самолет, но поддържа над 100 души персонал и струва десетки милиони годишно.

Според него тези средства трябва незабавно да бъдат пренасочени към закупуване на летателна техника за спасяване на човешки живот – въздушни линейки и хеликоптери за гасене на пожари.

За официалните пътувания на премиера, президента и председателя на парламента Пеевски предлага да бъде намерено разумно решение чрез националния авиопревозвач, в съответствие с европейските практики.