      сряда, 19.11.25
          Петима общински съветници на „Възраждане“ в Пловдив напуснаха партията, сформираха „Свободен избор“

          Петимата общински съветници от „Възраждане“ в Пловдив – Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова – обявиха своето решение да напуснат партийната структура. От днес те ще продължат дейността си в местния парламент като част от новосформираната група „Свободен избор“.

          В официално изявление съветниците подчертават, че причината за напускането не е свързана с лични или партийни интереси, а произтича от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения, както и с подхода към местната политика, управление и развитие на структурата на партията на общинско ниво.

          „През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив“, се казва в тяхната позиция. Те допълват, че макар да не оспорват правото на всяка политическа сила да следва собствена линия, когато националният ѝ образ и приоритети влизат в разрез с местните потребности, „правото на свободен избор става ключово“. Общинските съветници категорично заявяват, че „натискът за гласуване „под диктовка“ противоречи на основния принцип, който сме поели като отговорност — да работим честно, прозрачно и в интерес на пловдивчани“.

          Петте съветници декларират намерението си да продължат активното си участие в работата на Общинския съвет. Чрез новата си политическа група те ще отстояват конструктивни решения и ще работят за засилване на прозрачността и диалога в местното управление. „Убедени сме, че по този начин ще бъдем по-полезни за града, който всички споделяме и на който служим“, заключват те.

