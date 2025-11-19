НА ЖИВО
          Крими

          Петимa служители задържани при мащабна проверка в ареста във Варна

          Снимка: БГНЕС
          Министерството на правосъдието съобщи, че петима служители от охранителния състав на ареста във Варна са задържани при внезапна проверка, извършена на 19 ноември 2025 г. по заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев.

          Акцията е реализирана съвместно от секторите „Вътрешна сигурност“ и „Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, както и от Окръжна прокуратура – Варна и ОДМВР – Варна.

          В 4:30 ч. в ареста, разположен на територията на варненския затвор, е обявена учебна тревога, след което са започнали масови претърсвания. Проверени са всички спални помещения, сервизни и служебни стаи, както и превозни средства.

          Намерени са техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, както и игли и спринцовки. Проверките продължават.

          От последните месеци по разпореждане на министър Георгиев се извършват регулярни внезапни инспекции в затворите и арестите с цел откриване на забранени вещи, които се внасят незаконно за лишените от свобода.

