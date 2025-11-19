Петкова: Няма да има допълнителна тежест за търговците с новия софтуер

За търговците няма да има никаква допълнителна тежест, ако използват софтуер, който вече отговаря на регламентираните изисквания. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова след заседанието на Министерския съвет.

Според нея реакцията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ по темата за СУПТО „навежда на мисълта, че имат резерви към борбата със сивата икономика“, което според министъра разколебава коректните към държавата бизнеси.

Позицията на МФ: Няма нов софтуер от НАП, няма нови разходи за търговците

„Колегите от ПП–ДБ разпространяват неверни и некоректни твърдения, че НАП ще произвежда софтуер. Няма такова нещо.“ — Теменужка Петкова

Министърът подчерта, че:

НАП няма да създава или внедрява софтуер , нито това ще струва пари на бизнеса.

, нито това ще струва пари на бизнеса. Изискванията към системите за управление на продажбите вече съществуват по Наредба Н-18.

по Наредба Н-18. Търговците, които използват одобрен софтуер в момента, няма да правят никакви допълнителни разходи .

. Новото задължение се отнася единствено до производителите и разпространителите на софтуер – те трябва да бъдат сертифицирани от НАП.

Какво искат ПП–ДБ?

По-рано Мартин Димитров („Да, България“) настоя СУПТО да отпадне от проектобюджета, тъй като според тях създава излишна административна тежест.

Защо Министерството на финансите връща СУПТО?

Петкова заяви, че при проверки на НАП се откриват множество случаи на манипулации, използване на софтуер, който заобикаля Наредба Н-18, и укриване на обороти:

„Има софтуери, които позволяват манипулиране на данни и ощетяване на фиска. Това налага връщането на СУПТО.“

Към момента над 6000 търговски обекта работят със софтуер, одобрен от НАП.