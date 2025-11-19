НА ЖИВО
      сряда, 19.11.25
          Война

          „Подарък за Путин": В Украйна показаха розова крилата ракета FP-5 Flamingo

          Розова ракета Фламинго
          Розова ракета Фламинго
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украински оръжеен завод е сглобил необичайна версия на новата украинска крилата ракетна система FP-5 Flamingo – изцяло розова ракета с изображение на фламинго, пише BILD.

          Подобно на стандартната FP-5, тя е разработена от украинския оръжеен стартъп Fire Point, оборудвана е с бойна глава от 1150 кг и може да поразява цели на разстояние до 3000 километра, включително цели в Русия. Володимир Зеленски нарече FP-5 „най-успешната ракета на Украйна“ и компанията обяви началото на масовото производство.

          Това, което прави тази конкретна ракета уникална, е не само цветът ѝ, но и източникът ѝ на финансиране. Тя е изцяло финансирана от краудфъндинг кампания в Чехия, наречена „Подарък за Путин“. Според организаторите, над осем хиляди души са събрали 500 000 евро за 48 часа – цената на една ракета FP-5. Създателите на инициативата подчертаха, че Украйна не се нуждае от разрешение или помощ от западните си съюзници, за да използва такива ракети.

          Двама от инициаторите на кампанията посетиха украинския завод, където им беше показан готовият продукт. Розовият FP-5 беше наречен „Дана 1“ в памет на наскоро починалия чешки учен и бивш ръководител на Чешката държавна служба за ядрена безопасност Дана Драбова.

