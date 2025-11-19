НА ЖИВО
          Война

          Полша обяви Трето ниво на тревога, военни и полиция ще пазят железопътните линии към Украйна

          Премиерът на Полша Доналд Туск подписа указ за обявяване на Трето ниво на тревога (CHARLIE) по железопътните линии, управлявани от PKP Polskie Linie Kolejowe и PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, водещи към Украйна. Това съобщи Центърът за правителствена сигурност, цитиран от TVP.

          Нивото на тревога ще бъде в сила от 00:00 ч. на 19 ноември 2025 г. до 23:59 ч. на 28 февруари 2026 г.

          При Tретото ниво на тревога (CHARLIE) ще бъдат въведени следните правила за държавните служби и ведомства: 24-часова охрана в определените органи на публичната администрация, охрана на отговорни длъжностни лица, наблюдение на достъпността на съоръженията в случай на евакуация, издаване на оръжие и боеприпаси на служителите по сигурността и 24-часово наблюдение на зони, които преди това не са били обхванати.

          Няма специални изисквания за гражданите; важат общи изисквания: бдителност и спазване на служебните заповеди.

          Припомняме, че на 17 ноември полският премиер Доналд Туск обяви, че е извършен акт на саботаж на железопътната линия Варшава-Люблин близо до село Мика: взривно устройство е детонирало и е унищожило релсите.

          Вечерта на 17 ноември полският министър на вътрешните работи Мартин Кервински потвърди изявлението на премиера.

          „Експерти недвусмислено потвърдиха експлозията“, заяви той.

          Полският министър на правосъдието Валдемар Журек обяви, че мазовецкият клон на Националната прокуратура вече е започнал официално разследване на саботажа.

          Тази железопътна линия свързва Варшава и Жешув, основен логистичен център, през който западни оръжия влизат в Украйна.

          На 18 ноември полският премиер Доналд Туск обяви, че полските разузнавателни служби са идентифицирали лицата, заподозрени в участие в железопътния саботаж. Те са двама украински граждани, пристигнали в страната от Беларус и може да са били вербувани от руското разузнаване. Според премиера, след като са извършили саботаж на железопътната линия, двамата мъже са напуснали Полша и са се върнали в Беларус през граничния пункт в Тереспол.

