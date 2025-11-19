Полша отговори на „държавния тероризъм на Москва“ със затваряне на последното й консултво в страната

Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски обяви, че след железопътния саботаж Варшава оттегля съгласието си за откриване (на практика затваряне) на последното руско консулство в страната. Според The Guardian, то е трябвало да бъде открито в Гданск.
Според Сикорски, железопътният инцидент е „акт на държавен тероризъм“ от страна на Москва. Той добави, че намерението на руснаците е било „да причинят човешки жертви“.
Министърът заяви също, че Полша ще отговори на саботажа „не само дипломатически“, но не предостави повече подробности.
Предишните две консулства на Русия в Полша (в Познан и Краков) бяха затворени в отговор на други инциденти със саботаж, за които Полша твърди, че са били организирани от Русия.
Полша подозира двама украинци в опит да взривят железопътни линии близо до град Мика и да нарушат железопътната инфраструктура близо до Пулавите. Варшава смята, че саботажът е бил организиран от Москва. Изпълнителите са пристигнали от Беларус.
