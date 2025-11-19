НА ЖИВО
          Война

          Полша отговори на „държавния тероризъм на Москва" със затваряне на последното й консултво в страната

          Полша
          Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски обяви, че след железопътния саботаж Варшава оттегля съгласието си за откриване (на практика затваряне) на последното руско консулство в страната. Според The ​​Guardian, то е трябвало да бъде открито в Гданск.

          Според Сикорски, железопътният инцидент е „акт на държавен тероризъм“ от страна на Москва. Той добави, че намерението на руснаците е било „да причинят човешки жертви“.

          Министърът заяви също, че Полша ще отговори на саботажа „не само дипломатически“, но не предостави повече подробности.

          Предишните две консулства на Русия в Полша (в Познан и Краков) бяха затворени в отговор на други инциденти със саботаж, за които Полша твърди, че са били организирани от Русия.

          Полша подозира двама украинци в опит да взривят железопътни линии близо до град Мика и да нарушат железопътната инфраструктура близо до Пулавите. Варшава смята, че саботажът е бил организиран от Москва. Изпълнителите са пристигнали от Беларус.

          Social

          И ExxonMobil проявява интерес към закупуване на активи на „Лукойл“

          Дамяна Караджова -
          Американският петролен гигант ExxonMobil се очертава като третият сериозен кандидат за придобиване на активи на санкционираната руска компания „Лукойл“.
          Social

          Проверка в ареста във Варна откри дисциплинарни нарушения, петима служители са задържани

          Десислава Димитрова -
          При извършена проверка в ареста във Варна са установени дисциплинарни нарушения, а в хода на акцията са задържани петима служители от охранителния състав.
          Политика

          Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел

          Дамяна Караджова -
          Парламентарният форум за демокрация 2025 се провежда в Брюксел, а България е представена от председателя на Народното събрание Рая Назарян.

