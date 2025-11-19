Поставиха Стоичков като №54 в историята

Американското издание The Athletic презентира излизането на пазара на книгата „The Soccer 100“ на автора Уилям Мороу. Предговорът на изданието е написан от селекционера на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино.

- Реклама -

Книгата е класация на Топ 100 на най-добрите футболисти в историята, а българската легенда Христо Стоичков е поставен под №54.

На първо място е поставен седемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси. След него са аржентинският му сънародник Диего Марадона и Краля на футбола Пеле от Бразилия.

Кристиано Роналдо е пети, а точно преди него е Йохан Кройф (Нидерландия). Освен Меси и португалеца, в първите 25 няма други действащи футболисти. Килиан Мбапе е 29-и.