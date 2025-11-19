НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Поставиха Стоичков като №54 в историята

          Меси е на лидерската позиция, точно пред Марадона и Пеле

          0
          7
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Американското издание The Athletic презентира излизането на пазара на книгата „The Soccer 100“ на автора Уилям Мороу. Предговорът на изданието е написан от селекционера на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино.

          - Реклама -

          Книгата е класация на Топ 100 на най-добрите футболисти в историята, а българската легенда Христо Стоичков е поставен под №54.

          На първо място е поставен седемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси. След него са аржентинският му сънародник Диего Марадона и Краля на футбола Пеле от Бразилия.

          Кристиано Роналдо е пети, а точно преди него е Йохан Кройф (Нидерландия). Освен Меси и португалеца, в първите 25 няма други действащи футболисти. Килиан Мбапе е 29-и.

          Американското издание The Athletic презентира излизането на пазара на книгата „The Soccer 100“ на автора Уилям Мороу. Предговорът на изданието е написан от селекционера на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино.

          - Реклама -

          Книгата е класация на Топ 100 на най-добрите футболисти в историята, а българската легенда Христо Стоичков е поставен под №54.

          На първо място е поставен седемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси. След него са аржентинският му сънародник Диего Марадона и Краля на футбола Пеле от Бразилия.

          Кристиано Роналдо е пети, а точно преди него е Йохан Кройф (Нидерландия). Освен Меси и португалеца, в първите 25 няма други действащи футболисти. Килиан Мбапе е 29-и.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Тежка загуба за Левски в Европа

          Станимир Бакалов -
          Левски София загуби с 0:3 (17:25, 23:25, 18:25) като гост срещу Гуагуас Лас Палмас в първи мач от третия кръг в Шампионската лига по...
          Спорт

          Ашраф Хакими е №1 в Африка

          Станимир Бакалов -
          Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка за 2025 година на церемонията на CAF в Рабат. За Мароко това е първо подобно отличие...
          Други

          Джейк Пол преди битката му с Антъни Джошуа: Малко ме е страх

          Станимир Бакалов -
          Джейк Пол обещава да шокира света, когато се изправи срещу най-трудния си опонент до момента. След като чу всички критики относно биографията си и избора...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions