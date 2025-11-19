НА ЖИВО
          Пожар изпепели автобуси и автомобили в базата на „Общински превози“ в Костинброд (СНИМКИ)

          Сериозен пожар унищожи няколко превозни средства – включително ученически автобус, два буса и няколко леки автомобила – на територията на Костинброд. Огънят е възникнал в базата на дружество „Общински превози“, като пламъците бързо са обхванали паркираните машини.

          Екипите на РС ПБЗН – Костинброд са реагирали незабавно и са успели да ограничат разпространението на пожара, който вече е започвал да се придвижва към халето на базата. Благодарение на бързите действия на пожарникарите, са предотвратени още по-сериозни щети.

          В момента компетентните органи извършват оглед на място и работят по изясняване на причините за инцидента.

