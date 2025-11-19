Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг

Правителственият самолет „Фалкон“ ще бъде продаден чрез търг с явно наддаване, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов във Facebook. Решението идва след подробен анализ на разходите за поддръжка през последното десетилетие.

По думите му самолетът струва на държавата средно 4.4 млн. лв. годишно, при едва 290 часа средногодишен летателен ресурс. Само задължителният основен ремонт за 2025 г. е възлизал на 6.76 млн. лв.. Караджов подчертава, че текущите ремонти са били около 500 000 лв. годишно, докато поддръжката на другия правителствен самолет – Airbus A319, е била пет пъти по-евтина.

„Не само ремонтите, но и специализираните обучения на пилотите и техническия персонал за „Фалкона“ са били петкратно по-скъпи“, уточнява министърът.



Той подчертава, че няма необходимост държавата да поддържа малкия самолет, тъй като Airbus A319 е по-голям, по-икономичен и напълно достатъчен за нуждите на институциите.

Средствата от продажбата и спестените разходи ще бъдат насочени към по-значими обществени нужди – закупуване на въздушна техника за гасене на пожари, разширяване на капацитета за въздушно търсене и спасяване (SAR), както и допълнителни обучения на летателните и спасителните екипажи.