НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Правителственият самолет „Фалкон“ ще бъде продаден чрез търг с явно наддаване, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов във Facebook. Решението идва след подробен анализ на разходите за поддръжка през последното десетилетие.

          - Реклама -

          По думите му самолетът струва на държавата средно 4.4 млн. лв. годишно, при едва 290 часа средногодишен летателен ресурс. Само задължителният основен ремонт за 2025 г. е възлизал на 6.76 млн. лв.. Караджов подчертава, че текущите ремонти са били около 500 000 лв. годишно, докато поддръжката на другия правителствен самолет – Airbus A319, е била пет пъти по-евтина.

          „Не само ремонтите, но и специализираните обучения на пилотите и техническия персонал за „Фалкона“ са били петкратно по-скъпи“, уточнява министърът.

          Той подчертава, че няма необходимост държавата да поддържа малкия самолет, тъй като Airbus A319 е по-голям, по-икономичен и напълно достатъчен за нуждите на институциите.

          Средствата от продажбата и спестените разходи ще бъдат насочени към по-значими обществени нужди – закупуване на въздушна техника за гасене на пожари, разширяване на капацитета за въздушно търсене и спасяване (SAR), както и допълнителни обучения на летателните и спасителните екипажи.

          „Животът и здравето на гражданите трябва да са на първо място“, подчерта Караджов.

          Правителственият самолет „Фалкон“ ще бъде продаден чрез търг с явно наддаване, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов във Facebook. Решението идва след подробен анализ на разходите за поддръжка през последното десетилетие.

          - Реклама -

          По думите му самолетът струва на държавата средно 4.4 млн. лв. годишно, при едва 290 часа средногодишен летателен ресурс. Само задължителният основен ремонт за 2025 г. е възлизал на 6.76 млн. лв.. Караджов подчертава, че текущите ремонти са били около 500 000 лв. годишно, докато поддръжката на другия правителствен самолет – Airbus A319, е била пет пъти по-евтина.

          „Не само ремонтите, но и специализираните обучения на пилотите и техническия персонал за „Фалкона“ са били петкратно по-скъпи“, уточнява министърът.

          Той подчертава, че няма необходимост държавата да поддържа малкия самолет, тъй като Airbus A319 е по-голям, по-икономичен и напълно достатъчен за нуждите на институциите.

          Средствата от продажбата и спестените разходи ще бъдат насочени към по-значими обществени нужди – закупуване на въздушна техника за гасене на пожари, разширяване на капацитета за въздушно търсене и спасяване (SAR), както и допълнителни обучения на летателните и спасителните екипажи.

          „Животът и здравето на гражданите трябва да са на първо място“, подчерта Караджов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Петимa служители задържани при мащабна проверка в ареста във Варна

          Георги Петров -
          Министерството на правосъдието съобщи, че петима служители от охранителния състав на ареста във Варна са задържани при внезапна проверка, извършена на 19 ноември 2025...
          България

          Павел Стоименов: Земеделците никой не ги защитава

          Ирина Илиева -
          „Земеделците никой не ги защитава…“ – с тази реплика в предаването „Политика и спорт“ фермерът Павел Стоименов обобщи усещането за безизходица в сектора. По...
          Политика

          Слави Василев: Мнозинството в НС изобщо не се интересува от закона

          Златина Петкова -
          "Слави Василев: Мнозинството изобщо не се интересува от закона." Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Никой Колев. Думите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions