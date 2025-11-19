НА ЖИВО
          Правителството отпуска над 90 млн. лв. за промени в образованието

          Правителството одобри 41 882 965 лв. за финансиране на дейностите по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ през 2025 г. Допълнително бяха отпуснати и близо 2,7 млн. лв. за стипендии в училища с високи резултати от матурите.

          Сумата от 41,88 млн. лв. е предназначена за изплащане на обезщетения през юли и август 2025 г. при намаляване броя на служителите в общинските образователни институции, при преструктуриране на съставите или прекратяване на трудовите договори по други основания.

          Средствата за изпълнението на постановлението ще бъдат осигурени от бюджета на МОН и от разходите по централния бюджет за национални програми в образованието през 2025 г.

          Кабинетът отпусна и 50 305 018 лв. по същата програма – този път за обезщетения през май и юни 2025 г. при аналогични ситуации на намалена численост, структурни промени или прекратяване на трудови правоотношения. Тези средства също ще се финансират от разчетите за националните образователни програми за 2025 г.

          Министерският съвет одобри още 89 327 лв. за дейности по две национални програми, насочени към подобряване на ИТ уменията на учениците и съхраняване на училищните традиции.

          По НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ се предоставят 26 160 лв. на две общински училища – Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, и ПГЕЕ „Константин Фотинов“ – Бургас. Средствата са за обучение през първия срок на учебната 2025/2026 г. по професията „Приложен програмист“. Разширяването на приема за тази специалност е направено по предложение на ИТ сектора, за да се дадат повече възможности на младите хора за реализация или продължаване на образованието им.

          Допълнителните 63 167 лв. са за проекти на 33 общински училища, насочени към изграждане и поддържане на училищни традиции и опазване на историческата памет. Дейностите, в които участват ученици от VIII до XII клас, включват грижи за паметници, посещения на музеи и културно-исторически обекти и други инициативи по модула от НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“. Целта е да бъдат развивани граждански и патриотични компетентности.

