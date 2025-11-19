НА ЖИВО
          Икономика

          Правителството отпуска средства за общини и отбрана на редовно заседание

          Снимка: БГНЕС
          Министерският съвет провежда редовно заседание, на което ще бъдат разгледани редица решения с финансов и социален ефект. Кабинетът ще предостави безвъзмездно лични предпазни средства от освободени държавни резерви на 56 общини в страната.

          Правителството ще направи промени в бюджета на Министерството на иновациите и растежа заради увеличаване капитала на държавата в „София Тех Парк“. Ще бъде коригиран и бюджетът на Министерството на икономиката и индустрията във връзка с увеличаване капитала на Държавната консолидационна компания, както и на „Вазовски машиностроителни заводи“.

          Общините ще получат допълнителни трансфери за изплащане на възнаграждения за постигнати резултати на директорите на детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Ще бъдат отпуснати и средства за ученически стипендии.

          В дневния ред са включени промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, както и актуализации на подзаконови актове, свързани с такси и тарифи. Те се налагат във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари и необходимото превалутиране от лев към евро.

