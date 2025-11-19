Преди внасянето в зала: Комисиите продължават обсъждането на бюджета

Второ денонощие парламентарните комисии обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавната хазна. Големият дебат обаче тепърва предстои – утре план-сметката влиза в пленарната зала, като депутатите ще започнат с бюджета на ДОО.

Успоредно с това остава открит въпросът дали възрастните хора ще получат коледни добавки тази година. Управляващите от ГЕРБ настояват бонусите към пенсиите да бъдат регламентирани със специален закон, което би предотвратило ежегодното вземане на отделни решения.

Коалиционният партньор БСП обаче настоява средства за коледни добавки да се намерят още за тази година. Същото искане идва и от „ДПС–Ново начало“, откъдето съобщиха, че техните депутати и кметове ще дарят декемврийските си заплати, за да има празнични бонуси за пенсионерите.

Междувременно финансовият министър Теменужка Петкова отговори на критиките срещу въвеждането на обща система за продажбите.

„Никакъв софтуер НАП няма да произвежда и никакъв софтуер НАП няма да внедрява. И това няма да струва никакъв ресурс на българските фирми, на българския бизнес“, заяви Петкова.

Тя подчерта, че и в момента, според Закона за ДДС и Наредба Н-18, има изисквания към системите за управление на приходите в търговските обекти и нищо от тези изисквания не се променя.