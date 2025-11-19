НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Президент на Америка напада репортерка от ABC : „Вие сте ужасен човек”

          0
          4
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Журналистка от ABC News, медия, чиито права президентът на Америка поиска да бъдат отнети, се превърна в поредната мишена на острите му коментари. Инцидентът се случи по време на среща в Овалния кабинет със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

          - Реклама -

          Репортерката попита защо се чака Конгресът да публикува документите по случая Джефри Епстийн, вместо това да бъде направено незабавно. В отговор текущият президент на Америка я прекъсна рязко, като я определи като „ужасен човек“ и „ужасен репортер“.

          „Няма какво да крием“: Тръмп настоява за разкриване на досиетата на Епстийн „Няма какво да крием“: Тръмп настоява за разкриване на досиетата на Епстийн

          „Мисля, че лицензът на ABC трябва да бъде отнет, защото вашите новини са фалшиви и погрешни“, заяви още той, визирайки лицензиите за излъчване на ABC – филиал на медийната група Walt Disney.

          Случаят идва само дни след друг напрегнат момент с журналист. Когато репортерка извън кадър попита дали има нещо „инкриминиращо“ в имейлите на Епстийн, текущият президент на Америка насочи пръст към лицето ѝ и отсече:

          „Тихо! Тихо, прасенце.“

          Журналистка от ABC News, медия, чиито права президентът на Америка поиска да бъдат отнети, се превърна в поредната мишена на острите му коментари. Инцидентът се случи по време на среща в Овалния кабинет със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

          - Реклама -

          Репортерката попита защо се чака Конгресът да публикува документите по случая Джефри Епстийн, вместо това да бъде направено незабавно. В отговор текущият президент на Америка я прекъсна рязко, като я определи като „ужасен човек“ и „ужасен репортер“.

          „Няма какво да крием“: Тръмп настоява за разкриване на досиетата на Епстийн „Няма какво да крием“: Тръмп настоява за разкриване на досиетата на Епстийн

          „Мисля, че лицензът на ABC трябва да бъде отнет, защото вашите новини са фалшиви и погрешни“, заяви още той, визирайки лицензиите за излъчване на ABC – филиал на медийната група Walt Disney.

          Случаят идва само дни след друг напрегнат момент с журналист. Когато репортерка извън кадър попита дали има нещо „инкриминиращо“ в имейлите на Епстийн, текущият президент на Америка насочи пръст към лицето ѝ и отсече:

          „Тихо! Тихо, прасенце.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия е нанесла „удар на възмездието“ с „Кинжали“ по обекти от ВПК на Украйна

          Иван Христов -
          Русия е нанесла „удар на възмездието“, включително с ракети „Кинжал“, по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) на Украйна, обявиха от Министерството на отбраната на...
          Общество

          МС РЕШИ: Два почивни дни бонус около Нова година заради еврото

          Никола Павлов -
          Министерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно се обявяват за неработни дни. Новината съобщи финансовият...
          Война

          Полша обяви Трето ниво на тревога, военни и полиция ще пазят железопътните линии към Украйна

          Иван Христов -
          Премиерът на Полша Доналд Туск подписа указ за обявяване на Трето ниво на тревога (CHARLIE) по железопътните линии, управлявани от PKP Polskie Linie Kolejowe...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions