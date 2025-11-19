Президент на Америка напада репортерка от ABC : „Вие сте ужасен човек”

Журналистка от ABC News, медия, чиито права президентът на Америка поиска да бъдат отнети, се превърна в поредната мишена на острите му коментари. Инцидентът се случи по време на среща в Овалния кабинет със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Репортерката попита защо се чака Конгресът да публикува документите по случая Джефри Епстийн, вместо това да бъде направено незабавно. В отговор текущият президент на Америка я прекъсна рязко, като я определи като „ужасен човек“ и „ужасен репортер“.

„Мисля, че лицензът на ABC трябва да бъде отнет, защото вашите новини са фалшиви и погрешни“, заяви още той, визирайки лицензиите за излъчване на ABC – филиал на медийната група Walt Disney.

Случаят идва само дни след друг напрегнат момент с журналист. Когато репортерка извън кадър попита дали има нещо „инкриминиращо“ в имейлите на Епстийн, текущият президент на Америка насочи пръст към лицето ѝ и отсече: