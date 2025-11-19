Президентът Доналд Тръмп е на ход: Законът за досиетата на Епстийн чака подпи

След интензивни политически часове на Капитолийския хълм и редица обществени реакции, Сенатът на САЩ одобри закона за публикуване на всички документи, свързани с разследването за сексуални престъпления на финансиста Джефри Епстийн. Това стана само часове след като и Камарата на представителите даде своята подкрепа.

Сега остава текущият президент на Америка Доналд Тръмп да постави подписа си, за да може законът да влезе в сила.

Интересът към разсекретяването е огромен, тъй като досиетата се пазят в тайна повече от 20 години. Новият Закон за прозрачността на досиетата на Епстийн задължава Министерството на правосъдието да разкрие всички материали, като защити текущите наказателни преследвания и самоличността на непълнолетните жертви.

Първоначално Тръмп беше против публикуването на файловете, но по-късно промени позицията си под силния натиск на общественото мнение.

„Нямам какво да крия.“

Това написа текущият президент на Америка в собствената си социална мрежа, където призова републиканците да подкрепят разсекретяването.

Камарата на представителите прие текста само с един глас „против“, а Сенатът — с пълно единодушие, използвайки специална процедура, която позволи гласуване без дебати и промени.

Междувременно Белият дом обвини демократите, че избирателно публикуват имейли, за да навредят на републиканския президент. Един от тези нови документи — имейл от 2019 г. — твърди, че „Тръмп е знаел за момичетата“.

В същото време е важно да се подчертае, че Тръмп никога не е бил обвиняван в неправомерни действия, а Епстийн, който се самоуби през 2019 г. в ареста, поддържаше контакти с много влиятелни личности в политиката и шоубизнеса.

Вносителите на закона от двете партии настояха президентът да не чака Конгреса, а да разпореди на Министерството на правосъдието да публикува документите още сега — правомощие, което той притежава.