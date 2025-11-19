НА ЖИВО
          Президентът Доналд Тръмп е на ход: Законът за досиетата на Епстийн чака подпи

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След интензивни политически часове на Капитолийския хълм и редица обществени реакции, Сенатът на САЩ одобри закона за публикуване на всички документи, свързани с разследването за сексуални престъпления на финансиста Джефри Епстийн. Това стана само часове след като и Камарата на представителите даде своята подкрепа.

          Сега остава текущият президент на Америка Доналд Тръмп да постави подписа си, за да може законът да влезе в сила.

          Интересът към разсекретяването е огромен, тъй като досиетата се пазят в тайна повече от 20 години. Новият Закон за прозрачността на досиетата на Епстийн задължава Министерството на правосъдието да разкрие всички материали, като защити текущите наказателни преследвания и самоличността на непълнолетните жертви.

          Тръмп подкрепя сурови санкции за сюзниците на Русия: 500% мита

          Първоначално Тръмп беше против публикуването на файловете, но по-късно промени позицията си под силния натиск на общественото мнение.

          „Нямам какво да крия.“
          Това написа текущият президент на Америка в собствената си социална мрежа, където призова републиканците да подкрепят разсекретяването.

          Камарата на представителите прие текста само с един глас „против“, а Сенатът — с пълно единодушие, използвайки специална процедура, която позволи гласуване без дебати и промени.

          Междувременно Белият дом обвини демократите, че избирателно публикуват имейли, за да навредят на републиканския президент. Един от тези нови документи — имейл от 2019 г. — твърди, че „Тръмп е знаел за момичетата“.

          В същото време е важно да се подчертае, че Тръмп никога не е бил обвиняван в неправомерни действия, а Епстийн, който се самоуби през 2019 г. в ареста, поддържаше контакти с много влиятелни личности в политиката и шоубизнеса.

          Вносителите на закона от двете партии настояха президентът да не чака Конгреса, а да разпореди на Министерството на правосъдието да публикува документите още сега — правомощие, което той притежава.

          Тръмп подкрепя сурови санкции за сюзниците на Русия: 500% мита

          Докато Зеленски е в Турция, руските атаки поразяват Харков и Одеса

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна рано тази сутрин на работно посещение в Турция, където му предстои среща с президента Реджеп Ердоган.
          Икономика

          Гърция отпуска над 2 млрд. евро за подкрепа на доходите

          Георги Петров -
          Гръцкото правителство ще предостави над 2 милиарда евро през следващите месеци за подкрепа на доходите на гражданите на фона на растящите разходи за живот....
          Икономика

          Правителството отпуска средства за общини и отбрана на редовно заседание

          Георги Петров -
          Министерският съвет провежда редовно заседание, на което ще бъдат разгледани редица решения с финансов и социален ефект. Кабинетът ще предостави безвъзмездно лични предпазни средства...

