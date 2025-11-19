НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Промените в армията: Парламентът отхвърли ветото на президента

          0
          113
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народните представители отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили.

          - Реклама -

          Гласуването:

          • 128 „за“
          • 50 „против“
          • 16 „въздържал се“

          С това решението на държавния глава беше преодоляно, а приетите на 30 октомври поправки окончателно остават в сила.

          Какво оспори президентът?

          Румен Радев подкрепи единствено частта от закона, свързана със създаването на регулация за дейността на Върховното главно командване.

          Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили

          Оспорените от него текстове засягат:

          • пределната възраст за военна служба;
          • новите правила за отчитане и компенсиране на служебното време;
          • променения ред за ползване на отпуските.

          Според президента тези разпоредби създават рискове, водят до правна несигурност и противоречат на принципите на военното управление.

          Какво следва?

          След като парламентът преодоля ветото, законът ще бъде обнародван и влиза в сила в приетия от мнозинството вид.

          Българската армия е подсигурена с гориво за година, за корабите е на по-ниско ниво Българската армия е подсигурена с гориво за година, за корабите е на по-ниско ниво

          Народните представители отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили.

          - Реклама -

          Гласуването:

          • 128 „за“
          • 50 „против“
          • 16 „въздържал се“

          С това решението на държавния глава беше преодоляно, а приетите на 30 октомври поправки окончателно остават в сила.

          Какво оспори президентът?

          Румен Радев подкрепи единствено частта от закона, свързана със създаването на регулация за дейността на Върховното главно командване.

          Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили

          Оспорените от него текстове засягат:

          • пределната възраст за военна служба;
          • новите правила за отчитане и компенсиране на служебното време;
          • променения ред за ползване на отпуските.

          Според президента тези разпоредби създават рискове, водят до правна несигурност и противоречат на принципите на военното управление.

          Какво следва?

          След като парламентът преодоля ветото, законът ще бъде обнародван и влиза в сила в приетия от мнозинството вид.

          Българската армия е подсигурена с гориво за година, за корабите е на по-ниско ниво Българската армия е подсигурена с гориво за година, за корабите е на по-ниско ниво

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев определи като „победа на правото“ решението на Конституционния съд, с което беше обявено, че Наталия Киселова — в качеството ѝ на...
          Правосъдие

          Съдът гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд (СГС) днес заседава по делото срещу бившия премиер и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Очаква се да бъдат разпитани полицейските...
          Политика

          Божанков: Киселова направи това, което е необходимо за България, върна на Радев явна провокация

          Никола Павлов -
          „В онзи момент Наталия Киселова направи това, което е необходимо за България – тя върна на президента Румен Радев една явна провокация. Един категоричен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions