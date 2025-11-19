Промените в армията: Парламентът отхвърли ветото на президента

Народните представители отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили.
Гласуването:
- 128 „за“
- 50 „против“
- 16 „въздържал се“
С това решението на държавния глава беше преодоляно, а приетите на 30 октомври поправки окончателно остават в сила.
Какво оспори президентът?
Румен Радев подкрепи единствено частта от закона, свързана със създаването на регулация за дейността на Върховното главно командване.
Оспорените от него текстове засягат:
- пределната възраст за военна служба;
- новите правила за отчитане и компенсиране на служебното време;
- променения ред за ползване на отпуските.
Според президента тези разпоредби създават рискове, водят до правна несигурност и противоречат на принципите на военното управление.
Какво следва?
След като парламентът преодоля ветото, законът ще бъде обнародван и влиза в сила в приетия от мнозинството вид.
